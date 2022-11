Helle og Heidi fanget i utætte huse med svamp: - Det føles håbløst

AALESTRUP:Fra gaden ser de små rødstenshuse fra 1945 på Birkevej i Aalestrup helt hyggelige ud, som de ligger der på rad og række. Men når man kommer tættere på, kan man se, at malingen skaller af på vinduer, garageporte og døre på flere af husene.

Og træder man inden for hos Helle Baandrup Sørensen og hendes datter Mette på Birkevej 5, en almennyttig bolig ejet af Aars Boligforening, bliver det tydeligt, at den manglende vedligeholdelse udvendig har trælse konsekvenser indenfor.

- Vores vinduer kan ikke holde tæt. Det trækker frygteligt ind, fordi træværket er råddent. Jeg har boet her i over ni år, og jeg har aldrig oplevet, at Aars Boligforening har gjort en indsats for at vedligeholde dem, siger Helle Baandrup Sørensen.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange gange vi har påpeget ting, der trænger til at blive repareret eller skiftet ud. Lige nu døjer vi for eksempel med, at vores trappe til førstesalen er ved at løsne sig fra væggen. Og vi bliver gang på gang lovet, at de vil komme og se på det, men der sker aldrig noget, fortsætter hun.

På datteren Mettes værelse er der hul i møre gipsplader, efter det begyndte at regne ind, da en gammel antenne blev fjernet fra taget. Ifølge Helle Baandrup Sørensen har det været der i flere år uden at blive udbedret, selv om hun har klaget flere gange. Foto: Torben Hansen

Helt grelt ser det ud på datteren Mettes værelse. Her har der i flere år været hul i loftet, fordi der er trængt vand ind gennem en utæthed i taget omkring en gammel antenne.

- Det trækker rigtig meget fra det hul, og man kan mærke på gipspladerne, at de er våde. Men selv om vi har anmeldt det, er der aldrig blevet gjort noget ved, fortæller 19-årige Mette Baandrup Sørensen.

I det hele taget har den lille familie ikke haft mange positive oplevelser med Aars Boligforening, mens de har boet på Birkevej. Blandt andet måtte de en tur i retten for at få det nye badeværelse, de var blevet lovet ved indflytning, fordi det originale fra 1945 var så slidt, at vandet trængte ind i væggene og var ved at kortslutte el-installationerne.

- Vi oplever ikke, at noget på vores boliger bliver vedligeholdt. Til gengæld stiger huslejen bare hvert år, og i bestyrelsen griner de af os, når vi forsøger at sige noget til afdelingsmøderne, siger Helle Baandrup Sørensen.

- Har opgivet at snakke med dem

Helle og hendes datter er ikke de eneste i området, der undrer sig og er frustrerede over Aars Boligforening.

Hvem skal vedligeholde hvad i almene boliger? Ansvaret for udvendig vedligeholdelse af almene boliger ligger hos boligforeningen, i det her tilfælde Aars Boligforening.

Foreningen er ifølge loven forpligtet til at vedligeholde med det mål for øje, at bygningen opretholder den oprindelige kvalitet og brugsværdi.

Det sikres ved hvert år at budgettere med et beløb, der er passende for hver enkelt bygning - alder og behov taget med i betragning.

Den indvendige vedligeholdelse af almene boliger falder til gengæld i to ansvarsområder. Her er det nemlig lejerens ansvar at sørge for den nødvendige, hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling, mens de bor i lejemålet.

Til gengæld er Aars Boligforening forpligtet til at vedligeholde, reparere og udskifte blandt andet hårde hvidevarer, fast inventar og gulv- og køkkenbelægninger, som er installeret af boligforeningen, når det skønnes nødvendigt. Indenrigs- og boligministeriet og Aars Boligforening VIS MERE

På Elmevej lidt derfra bor Heidi Jensen med sin mand og sine tre børn i et etplanshus fra 1957. Her har familien nu i flere år døjet med svamp ved vinduerne, selv om de hver dag tørrer kondensvand væk og flittigt lufter ud. De frygter, at det er skimmelsvamp, men det fastholder Aars Boligforening, at det ikke er.

- Vi havde det helt store slagsmål med dem i 2017 og 2018, hvor de også endte med at sende en uvildig fagmand ud for at tage prøver i vores hus. Men vi kunne læse i rapporten bagefter, at målingerne var taget oven på vores køkkenskabe og rullegardiner, og altså ikke i vinduerne, hvor vi kunne se, at svampen var. Og det undrer mig godt nok, siger Heidi Jensen.

Helle Baandrup Sørensen og Heidi Jensen fra Aalestrup kritiserer Aars Boligforening for at misligeholde deres boliger, så de i dag bor i utætte og svampebefængte huse uden mulighed for at slippe ud af dem. Foto: Torben Hansen

De gamle trævinduer i både Helle Baandrup Sørensens og stort set alle hendes naboers huse fra 1945 er blevet forsømt så længe, at de er rådne, så det nu trækker ind. Foto: Torben Hansen

I det hele taget har hun en oplevelse af, at boligforeningen er mere end svær at råbe op, og at den meget nødig bruger penge på at udbedre skader i afdelingen i Aalestrup. Det så hun blandt andet, da familien for et par år siden pludselig fik en stor vandskade i kælderen en søndag aften og måtte ringe efter et eksternt firma for at stoppe den.

- Der fik vi nogle hug, fordi det var for dyr en løsning, og fordi man i boligforeningen mente, at det sagtens kunne have ventet til mandag morgen, siger Heidi Jensen.

- Jeg har opgivet at snakke med dem. Jeg overlader det til min mand, for jeg kan åbenbart ikke skrue bissen tilstrækkeligt på, tilføjer hun.

Her bor Helle og Heidi Afdeling 201, Gl. Aalestrup, er en af mange lokalafdelinger under Aars Boligforening og består af vejene Birkevej, Egevej, Elmevej og Pilevej.

I alt indeholder afdelingen 82 boliger, hvoraf de ældste er fra 1945, og de nyeste er fra 1970'erne.

Afdelingen har en opsparing til vedligeholdelse på cirka tre millioner kroner - penge, der bliver brugt på alt fra at udskifte hårde hvidevarer og vinduer til større renoveringer.

I 2021 brugte afdelingen 800.000 kroner på vedligehold - 600.000 af de kroner blev brugt på kloakseparering. Aars Boligforening VIS MERE

Her bliver hun bakket op af Helle Baandrup Sørensen.

- Nej, det er, som om de ved, at vi giver op til sidst. Vi er ikke stærke mennesker, der bor herude. Mange af os har ikke kræfterne til at slås med dem hele tiden, siger hun.

Både Helle Baandrup Sørensen og Heidi Jensen ville gerne kunne flytte fra deres nuværende boliger. Men ingen af dem har økonomien til det.

I Heidi Jensens kælder er der stadig gamle asbestrør, som Aars Boligforening flere gange har lovet at komme og skifte. Men ingenting er sket. Foto: Torben Hansen

Selv om Heidi Jensen troligt tørrer sine vinduer af og lufter grundigt ud dagligt, opstår der sorte svampepletter - hun og hendes mand frygter, at det er skimmelsvamp, men det har Aars Boligforening afvist. Foto: Torben Hansen

- Desuden kan vi godt lide at bo i Aalestrup. Det er en dejlig by, og vi bor egentlig i nogle skønne områder med gode naboer og legekammerater. Men hvis vi vil finde en anden lejebolig her i byen, er det næsten umuligt at komme uden om Aars Boligforening, og vi har svært ved at se, at nogle af deres andre boliger her, er i bedre stand, siger Heidi Jensen.

- Så vi er fanget. Det føles håbløst, siger Helle Baandrup.

Kan ikke genkende kritik

Hos Aars Boligforening er direktør Brian Larsen ærgerlig over kritikken, som han har svært ved at genkende.

- Vores boliger skal være i orden, og jeg synes, vi plejer at være hurtigt ude for at kigge på det, når vores inspektører får anmeldelser om skader. Der skal da helst ikke gå mere end et par uger, før de bliver udbedret. Så det her kan jeg slet ikke genkende, siger Brian Larsen.

- Alle vores boliger skal leve op til en vis standard, men det betyder ikke, at de alle sammen skal være topmoderne og have helt nye køkkener. Vi skal kunne tilbyde mange forskellige slags boliger i flere prisklasser, og i for eksempel Aalestrup har vi nogle ældre boliger, som så er noget billigere, tilføjer han.

Men Brian Larsen anerkender også, at der er nogle økonomiske udfordringer med flere af de 340 almene boliger i Aalestrup, som Aars Boligforening overtog i en fusion med boligforeningen Nørrevang i 2010.

- Der var simpelthen noget af et efterslæb, som vi 12 år senere stadig arbejder på at gøre noget ved. Mit indtryk er, at man tidligere har haft for meget fokus på at holde huslejen lavt og ikke på at spare op til fremtidige renoveringsprojekter, siger Brian Larsen og understreger, at Aars Boligforening kun kan renovere, når der er penge i de enkelte lokalafdelinger til at renovere for.

Herfra kommer pengene til vedligehold Aars Boligforening har pligt til at vedligeholde sine boliger og udbedre skader, men pengene til det skal komme fra lejerne selv. Udover den fastsatte husleje på de almennyttige boliger skal lejerne betale et fast beløb til deres lokalafdelings vedligeholdelseskonto - det beløb fastsættes i afdelingerne og kan enten sænkes eller hæves, men kun hvis et flertal i afdelingen stemmer for. De opsparede penge bliver i lokalafdelingen og kan altså ikke bruges på at renovere boliger i andre afdelinger. På det årlige afdelingsmøde bliver det via borgerdemokrati besluttet, om der skal sættes gang i større vedligeholdelsesopgaver. Aars Boligforening VIS MERE

Aars Boligforening har de seneste år haft travlt med at bygge nye almene boliger - 201 er det blevet til i alt siden 2014 - og der er knap 100 nye planlagt til de kommende år, ligesom boligforeningen også regner med at sætte gang i en gennemgribende renovering af en række boliger i blandt andet Aalestrup med støtte fra Landsbyggefonden.

Der er dog ikke planer om at renovere de gamle huse på Birkevej og Elmevej.