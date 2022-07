Henrik har handelstalent: Byttede havetraktor med fed amerikanerbil

SKØRPING:Man kan blive godt kørende med et strålende handelstalent.

Det er 29-årige Henrik Rostgaard Hjorth fra Himmerland et bevis på.

Når han sætter sig ind i sin Chevrolet Corvette C3 Stingray Targa fra 1979 og vrider nøglen rundt for at sparke gang i den buldrende 5,7 liter store V8-motor, er det med handelssmil på læben.

Targa-taget tages af på en god sommerdag.

Han har nemlig byttet sig til amerikanerbilen for en havetraktor...

- Ja, den står mig vel i 15.000 kr. - den er nok 200.000 kr. værd, vurderer Henrik Rostgaard Hjorth.

Ja, tak - Corvette....

Bytteri

Han havde en havetraktor, der blev byttet lige over med en beachboogie, der blev byttet lige over med en Ford Mustang fra 1974, som blev byttet lige over med Corvetten, der står fuldstændig original på gårdspladsen og klar til at sende ejermanden på blandt andet aftentur.

Henrik Rostgaard Hjorth startede sin byttehandel med en havetraktor.

Det kunne være til en parkeringsplads i Lundby Krat i Himmerland, hvor bilentusiaster fra nær og fjern hver tirsdag aften hele sommeren mødes for at "sparke dæk" og udveksle bil-historier.

Kørehandsker er en del af udstyret. Foto: Martin Damgård

Henrik Rostgaard Hjorth har selv en af de mere kuriøse historie at byde ind med - om alt sit bytteri med havetraktorer, der endte ud med en amerikanerbil.

- Ha, ha - det ender nok med at et handelshus ringer og vil hyre mig, når de læser om det her, griner den himmerlandske havetraktor-krejler.

Henrik Rostgaard Hjorth i sin bil i indkørslen til gården.

15.000 kr.

- Ja, jeg har nok været både heldig og dygtig. Det er alligevel ikke mange, der kan sige, at de kører rundt i Chevrolet Corvette Stingray til kun 15.000 kr.

Originale fælge. Foto: Martin Damgård

- Ham amerikaneren, der i sin tid kørte rund i San Diego i Californien i den her bil ville nok grine god i skægget, hvis han hørte det, smiler Henrik Rostgaard Hjorth, mens han tager solbriller og læderkørehandsker på. Det er obligatorisk udstyr, når han ruller ud på de himmerlandske veje i sommermånederne. En Corvette skal jo køres med stil.

Mandag var han en tur i Øster Hurup for at lufte bilen, tirsdag var han i Lundby Krat og onsdag går turen til amerikanerbilklubben i Aalborg.

Motoren er en 350 kubiktommer. Foto: Martin Damgård

Og så var han naturligvis også i Rebild Bakker 4. juli for at fejre den amerikanske nationaldag. Hvor skulle en Corvette ellers være lige nøjagtig den dag...

Benzin i blodet

Henrik Rostgaard Hjorth, der egentlig er uddannet havepark-maskin-mekaniker, indrømmer gerne, at der nærmest flyder højoktan benzin i blodet på ham i hans 1,9 meter lange krop.

Fin udsigt til instrumentbrættet.... Foto: Martin Damgård

- Ja, jeg får altså en glæde ved V8er-lyd, fortæller bilentusiasten, som i dag lever dels af et landbrug og dels ved at leje sin arbejdskraft ud til blandt andet andre landbrug.

Han er arveligt belastet når det kommer til biler - f.eks. kører hans mor Inger rundt i en gammel åben Triumph Spitfire MK3.

Henrik Rostgaard Hjorth har blandt andet været til Rebild Open. Foto: Martin Damgård

Bedre end penge i banken

- De gamle biler er jo bedre end penge i banken. De står bare og bliver mere og mere værd. Det kan man ikke just sige om penge i et pengeinstitut med deres minusrenter, siger den unge bilentusiast, der fornylig købte endnu en bil - en Mercedes 500 SE AMG med en buldrende V8er.

Smukke detaljer. Foto: Martin Damgård

Til Mercedes-kenderne har ejermanden denne oplysning: Det er en S-klasse og modellen hedder W126.

- Den er ikke på danske nummerplader endnu - og jeg ved helt ærligt ikke, hvad det kommer til at koste i afgift til staten at få plader. For der er ikke rigtig nogen andre biler af den slags i Danmark, så jeg har ikke den fjerneste idé om, hvad Skat vil have. Men det bliver helt sikkert dyrt !

Til gengæld var købsprisen til at overse: Hvad tror du, kære læser, at Henrik Rostgaard Hjorth han gav for den?

Han byttede naturligvis lige over med en havetraktor...

230 hestekræfter afslører denne plade. Foto: Martin Damgård

Porsche 911

- Jeg ved ikke helt, hvad det næste bilprojekt skal være. Men der kommer et. Jeg har tænkt lidt på en Porsche 911 fra starten af 70'erne.

- De er desværre stukket helt af i pris de senere år, så her skal jeg nok diske op med en rigtig god kombination af både held og handelstalent, hvis jeg også skal bytte mig til sådan en med en havetraktor, griner Henrik Rostgaard Hjorth.