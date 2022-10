Her lå ikonisk restaurant: Nu er der rift om grunden med panoramaudsigt

HVALPSUND:- Det er jo et lukket punkt, men jeg kan da godt fortælle dig så meget, at det drejer sig om "en god håndfuld".

Sådan beskriver borgmester Per Bach Laursen (V) overfor Nordjyske antallet af interesserede købere til en grund med panoramaudsigt over Limfjorden, som Vesthimmerlands Kommune tidligere på året satte til salg i havnebyen Hvalpsund.

Restauranten skal rives ned - i stedet skal der være boliger. Foto: Kim Dahl Hansen

Planen er, at der skal opføres boliger på grunden på havnen i Hvalpsund, som kommunen ejer. Her lå indtil sidste sommer den ikoniske Restaurant Marina, hvor indehaverne af spisestedet havde sørget for at mætte sultne munde siden 1973.

Men ejerne valgte at lukke restauranten, da den dengang 78-årige indehaver, Peter Jeppesen, gik på velfortjent pension.

Restaurant Marina i Hvalpsund lukkede efter 48 år. Foto: Kim Dahl Hansen

Og derfor udbød Vesthimmerlands Kommune stedet til salg.

Sagen har netop været på økonomiudvalgets bord - som et lukket punkt. Men der bliver nu arbejdet videre med den ene budgiver.

Bedst beliggende

Kommunen skrev selv i udbudsmaterialet, at det måske er den bedst beliggende grund i hele Hvalpsund, og en af de bedste i hele Vesthimmerland.

Og sandt er det da også, at man fra grunden har ugeneret og fri panoramaudsigt over Limfjorden og marina-bådehavnen i Hvalpsund.

Udsigt direkte til vandet - det er den udsigt der venter de nye boliger. Foto: Kim Dahl Hansen

Nu er udbudsrunden til ende, og Per Bach Laursen glæder sig over den store interesse for at købe grunden af kommunen.

- Vi har fået "en god håndfuld solide bud", hvor halvdelen var konditionsmæssigt på plads, siger borgmesteren, der kan røbe så meget, at politikerne i kommunens økonomiudvalg har valgt at gå videre med et bud fra en enkelt entreprenør, der i øvrigt er fra Vesthimmerland.

Peter Jeppesen var rørt efter den store tilstrømning til det, der blev sidste åbningsdag for hustruen og hans livsværk: restauranten på Hvalpsund Marina. Foto: Kim Dahl Hansen

- Så snart efterårsferien er slut, så arbejder vi videre med budgiver, hvor det blandt andet skal klarlægges, hvilken tidshorisont, der vil være på nedrivning og hvornår byggeriet kan påbegyndes, forklarer Per Bach Laursen.

Arealet er udlagt til tæt lav bebyggelse - med en bebyggelsesprocent for grunden på maksimalt 60 procent. Ligesom det maksimale byggeri må være 6,5 meter .

Peter Jeppesen valgte at lukke efter han mistede sin kone Mie Jeppesen, som han havde drevet Marina med siden 1973. Parret havde en lejekontrakt på 50 år med kommunen, men lukkede inden den udløb. Marina i Hvalpsund lå med udsigt over havnen. Foto: Kim Dahl Hansen

Uden mindstepris

Arealet blev udbudt uden mindstepris og tilbuddet kunne fremsættes som et projektudbud - men det var ikke et krav.

Køber overtager både grund og den tidligere ”Hvalpsund Marina”. Bygningen skal nedrives og køber bekoster selv nedrivning og alle udgifter i forbindelse hermed, bl.a. bortskaffelse, byggemodning og fundering.

Restaurant Marina i Hvalpsund lukkede efter 48 år. Foto: Kim Dahl Hansen

Bevægende dag

Omkring 450 mennesker mødte sidste år op, da Peter Jeppesen holdt sidste åbningsdag. De 1600 kvadratmeter lokaler var stuvende fulde - og mange måtte for sent indse, at de kom til at gå forgæves efter stedets hofret: kalvesteg med sovs og kartofler.