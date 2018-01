Himmelstormer til Løgstør Open Air

LØGSTØR: Det er en af de helt store himmelstormere som lørdag d. 18. august indtager scenen til Løgstør Open Air. Det er nemlig lykkedes for gruppen bag koncerten at tegne kontrakt med SAVEUS, som siden udgivelsen af singlen "Levitate Me" har haft en konstant kurs mod toppen af den danske musikbranche.

Bag navnet SAVEUS gemmer der sig den nu 25 årige Martin Hedegaard, som tilbage i 2008 vandt den første udgave af X-Factor i Danmark. Allerede dengang blev den unge sanger, som en vis Thomas Blachman dengang kaldte for "Et biologisk mirakel", spået en stor karriere. Efterfølgende trak Martin Hedegaard sig dog væk fra rampelyset og selv om han var medsangskriver på Shaka Loveless´"Dengang du græd" var der i en årrække stille omkring den unge Jyde.

Det har der siden vist sig at være en grund til, for de senere år har han primært koncentreret sig om at lave ny musik og det af en sådan kvalitet, at han har gået fra succes til succes efter sit comeback som frontfigur for SAVEUS.

Henrik Skak fra arbejdsgruppen bag Løgstør Open Air ligger da heller ikke skjul på at det er et rigtigt godt navn som det er lykkedes at hive i land.

- Vi er i gruppen meget glade for at vi har landet en aftale med SAVEUS som senest ved DR showet Sport 2017 leverede et forrygende show, lyder det fra Henrik Skak.

De øvrige offentliggjorte kunstnere er Burhan G. og Halberg & Friends.