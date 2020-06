HimmerLand lancerer nyt koncertkoncept: Kolstrup første sanger på scenen

GATTEN:Efter en corona-periode med tomme restauranter og stillestående golfvogne, er der nu igen liv og aktivitet på HimmerLand. Senest har også stedets spaafdeling, svømmehal og aktivitetsrum fået mulighed for at slå dørene op, og nu præsenterer HimmerLand således det nyeste tiltag, som skal sikre endnu flere store oplevelser i Gatten.

- Coronakrise og diverse nedlukninger har bestemt ikke fået os til at skrue ned for ambitionerne i Himmerland – tværtimod. Det glæder os derfor, at vi nu kan lancere konceptet HimmerLand Plus og tilbyde unikke koncertoplevelser med en række særligt udvalgte kunstnere. Vores dygtig køkkenchef, Peter Frydkjær og hans kokke sørger desuden for en madoplevelse i særklasse, som kan nydes med udsigt til vores eksklusive omgivelser, forklarer direktør for HimmerLand Mark Bering.

Første koncertarrangement finder sted den 31. juli, når tidligere Dúné-forsanger og nu soloartist Mattias Kolstrup indtager scenen. Sangeren er netop nu aktuel med ny musik under navnet ”Liberty”.

Mattias Kolstrup har desuden medvirket i TV 2-programmet ”Toppen af Poppen” med fortolkninger af den ikoniske Lilholt-klassiker ”Kald det kærlighed” og Oh Lands ”Son of a Gun”.

Forventningen er, at HimmerLand Plus skal finde sted op til fire gange årligt, og i Himmerland har man allerede rettet blikket mod de næste kunstnere, der kommer til at gæste HimmerLand. Mark Bering fremhæver desuden, at konceptet på sigt kan udbredes til andre genrer.

- Vi vil bestemt ikke afvise, at konceptet på sigt kan udvides med andre genrer som for eksempel inspirerende oplæg og stand-up. Vi udvikler os hele tiden og lytter naturligvis til gæsternes ønsker, som vi forsøger at imødekomme på bedst mulig vis, slutter han.

HimmerLand Plus går i luften fredag den 31. juli kl. 18.00, og der bliver frigivet i alt 100 pladser til arrangementet.

Billetter kan købes på www.himmerland.eu