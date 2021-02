Feriecenter renoverer gourmetrestaurant: HimmerRiget flytter til Himmerland

Det er ikke kun de fysiske rammer, der er under kærlig behandling i HimmerLand i disse uger.

Hoteldelen af det tidligere Himmerland Golf og Spa Resort står midt i en total-renovering af samtlige afdelinger, der tæller både golfbutikken, receptionen, hotel-torvet og meget mere - men også på navnefronten sker der ændringer.

Det seneste stykke tid har HimmerLands restaurant ellers været uden dåbsattest, men nu er stedet, der tidligere hed P.O.L.O., døbt HimmerRiget.

Ændringen, der spiller på kælenavnet for området omkring HimmerLand, er dog ikke det eneste nye.

Sideløbende med navneændringen er restauranten også ved at blive renoveret fra top til bund.

- Vi kommer til at lave stedet helt om med helt nyt interiør, lækre gulve i et flot bronzefarvet look, ny bar, ny belysning og en mere logisk indretning, hvor der både er taget højde for vores tjeneres arbejdsrutiner og for en mere hyggelig atmosfære, siger direktør for HimmerLand, Mark Bering og fortsætter:

- Navnet, HimmerRiget er valgt, fordi vi synes det omfavner alt det, vi gerne vil stå for. Vi vil kombinere tårnhøj kvalitet med nærværende betjening, der er helt nede på jorden. Så vi har stadig fødderne godt plantet i den himmerlandske muld.

Til at tegne HimmerRigets nye look, har man rekrutteret i egne rækker, om man vil.

Det er nemlig interiør-løsningsvirksomheden fra Esbjerg, Third.Space, som også er en del af Lars Larsen Group, der står for at visualisere det nye look.

Flotte rammer ikke nok

Et pænt ydre, er dog sjældent nok, hvis man vil have succes med sine ambitioner. Det er nemlig teamet bag, der er den primære drivfaktor for HimmerRigets succes. I hvert fald, hvis man spørger Mark Bering.

- Når vi renoverer i så stor stil som vi gør, er det selvfølgelig vigtigt, at vi også kan leve op til de ambitioner vi har sat i verden. Derfor har vi ansat nogle af de skarpeste hjerner fra restaurationsbranchen til at udleve vores drømme for både restaurant HimmerRiget og vores øvrige serveringsmuligheder.

- Inden for det seneste år har vi både ansat sommeliers, nye tjenere og en assisterende restaurantchef, og så får vi en helt ny intern medarbejder-udviklings-portal, som vil gøre det nemmere for os at uddanne vores personale løbende, fremhæver HimmerLand-direktøren.

Noget tyder dog også på, at HimmerLands gastronomiske ambitioner er holdt godt i hævd.

Således uddelte NORDJYSKEs madanmelder i november fem gafler til Gatten-restaurantens køkkenhold, anført af køkkenchef, Daniel Ditman Pedersen, der tidligere havde sin gang på Musikkens Spisehus i Aalborg.

Sommelier Mathias Bang Andersen tjekker HimmerLands nye, udvidede vinsortiment. Privatfoto

Nyt vinunivers

Udover tilføjelserne til teamet og de igangværende renoveringer, er der også investeret i en ny vinsamling, som ifølge restaurantchef, Mette Andersen vil pryde det nye vinkort, der snart bliver præsenteret.

- Vi har investeret i et meget bredt sortiment af vine, så vi har noget til enhver smag i forskellige prisklasser.

- De nye vine skal give vinkortet mere dybde og et større udvalg af vine med alder. For selvom vi investerer i både nye rammer og nyt vinkort, er det vigtigt for os, at vi ikke går på kompromis med et af vores største varemærker. Vi er nemlig kendt som stedet, hvor alle kan være med, og det skal vi blive ved med at være, fremhæver Mette Andersen.

Men et bredere sortiment af vine kræver sin specialist – eller specialister.

- Jeg er imponeret over det arbejde, vores sommelier, Mathias Bang Andersen, og assisterende restaurantchef, Kim Toft, har lagt for dagen. Ikke bare med indkøbet af nye vine, men også i hurtigt at sætte sig ind i de værdier, vi værner om i HimmerLand, erklærer restaurantchefen.

De igangværende renoveringer forventes færdiggjort 1. april, hvor det forhåbentligt er muligt at igen byde gæster velkommen i både HimmerRiget såvel som resten af HimmerLand.