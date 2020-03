Hjælper corona-ramte virksomheder med millioner

VESTHIMMERLAND:Som en forlængelse af statens hjælp til de virksomheder, der er mere eller mindre lammede af restriktionerne omkring corona-pandemien, sørger kommunen nu for at skyldte millioner kommer hurtigere i firmaernes kasser.

Det sker på opfordring af blandt andet Kommunernes Landsforening. I Vesthimmerland drejer det sig om 34 millioner kroner, der ellers først ville blive betalt inden for nogle uger.

- Vi har samtidigt bedt vores institutioner med flere om at behandle regningerne så hurtigt som muligt, Det vil også forbedre likviditeten hos vores leverandører, siger borgmester Per Bach Laursen (V).

Håndsrækningen skal også hjælpe med at bevare beskæftigelsen i et erhvervsliv, der har svært ved at afsætte sine varer og tage nye ordrer ind,

Vesthimmerland har de sidste år opbygget en solid kassebeholdning på over 100 millioner kroner, så der er lidt at tage af.