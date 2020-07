Højt smittetryk: Restriktioner på plejehjem fastholdes

VESTHIMMERLAND:I Vesthimmerland Kommune udskydes den fulde besøgsadgang på kommunens plejecentre. det sker på baggrund af den nye corona-udvikling i kommunen.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Med udgangspunkt i det øgede smittetryk i Vesthimmerlands Kommune har kommunen været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og på den baggrund fastholder kommunen besøgsrestriktionerne på kommunens plejecentre.

- Det betyder, at vi i Vesthimmerland ikke åbner for fuld besøgsadgang på vores plejecentre som ellers planlagt fra og med torsdag den 2 juli. De nuværende besøgsrestriktioner med tilladt besøg af to pårørende inden- og udenfor fastholdes dermed, lyder det i pressemeddelelsen.

- Med det nuværende smittetryk i Vesthimmerland synes vi, at det er mest forsvarligt at udskyde den fulde besøgsåbning på vores plejecentre. Vi vil gerne gøre vores til at mindske smitterisikoen for vores beboere og ansatte, siger Palle Jensen, udvalgsformand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

- Vi vil samtidig løbende vurdere smittetrykket og åbne for fuld besøgsadgang, når vi finder det ansvarligt. Vi håber på, at vores befolkning har forståelse for dette skridt, siger Palle Jensen.

I Vesthimmerland Kommune indledes også et initiativ, hvor alle ansatte på plejecentre og i hjemmeplejen nu corona-testes. Et initiativ, der skal forebygge smitte og smittekæder tæt på vores ældre borgere.