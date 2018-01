Hovedby vokser fra de andre byer

VESTHIMMERLAND: Aars vokser. Så meget, at byen om relativt få år vil rumme halvdelen af de mennesker, der bor i kommunens byer.

Det kan man læse ud af de tal, der gør Vesthimmerlands befolkning op i de de fire mest befolkede postnumre i kommunen.

Her er det gået jævnt tilbage for det samlede befolkningstal i en del år. Et tal der til de fleste vesthimmerlændinges glæde ændrede sig i 2017, hvor tallet voksede med godt 80, selv om fraflyttere og mennesker der er afgået ved døden er talt fra.

Tilvæksten er dog ujævnt fordelt. Aars - der er vokset stort længere end hukommelsen rækker - bliver fortsat større, mens især Løgstør stille og roligt svinder ind.

Faktisk er det sådan, at Aars andel af befolkningen i de fire postnumre er vokset med to procent de sidste syv år. Lige knap 45 procent ligger andelen på, hvor den i 2010 var på knap 43 procent.

Det store Lanternen-projekt er blandt de nye ting, der skal dæmme op for fraflytningen i Løgstør. Arkivfoto: Michael Koch

Flytter man rundt?

I 2010 har Danmarks Statistik registreret 4.412 beboere i postnummeret. Det var faldet til 4104 sidste år. Et fald på 308 indbyggere.

Postnummer Aars gik i samme periode fra 7911 indbyggere til 8246. Altså 335 frem.

Farsø gik frem fra 3321 til 3410 (89 styk) og Aalestrup er næsten uforandret, selv om det - ligesom i Farsø - er gået op og ned i løbet af de mellemliggende år. Men med 2775 indbyggere registreret i 2017 er her kun to færre i postnummeret end i 2010.

Tilflytningen til Aars og Farsø er kun lidt større end fraflytningen fra Løgstør. Det kan give indtryk af, at mange forskydninger skyldes at borgerne flytter rundt mellem kommunens byer. Og at byrådet kke har fået så meget ud af de sidste års tilflytnings-kampagner, som man håbede.

Den nyskabende bevægelsespark i Aalestrup har været med til at skabe positiv opmærksomhed omkring knaberbyen. Er det derfor den kan holde på sine indbyggere? Arkivfoto: Michael Bygballe

Det er dog ikke en konklusion man uden videre kan drage. Men nysgerrighed vækker.

For eksempel kunne det være interessant at se, om væksten i Aars mest skabes af en "gøgeunge"-effekt i Vesthimmerland. At Aars med andre ord mest vokser på de øvrige byers og landsbyers bekostning.

Hos Vesthimmerlands Kommune ender mange statistikker hos udviklingskonsulent Jesper Hansen i afdelingen for Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. Han bekræfter tendensen til at Aars vokser.

Desværre bekræfter han også, at statistik ikke kan give svar på alt. I hvert fald ikke uden videre

- Vi kan ikke aflæse flyttemønstre ud af tallene. Det ville selvfølgelig være interessant at se, hvor folk flyttede til og fra, fortæller Jesper Hansen.

Grundlæggende godt

Vandringen fra land til by er en almindelig udvikling, der har fundet sted i mange årtier og ikke noget, man lige kan lave om på. Hvis det overhovedet er ønskværdigt. Borgere har en grundfæstet ret til at flytte hvorhen de vil. Når bare de kan betale for det.

Borgmester Per Bach Laursen vælger da også at se udviklingen fra den positive side:

- Grundlæggende er det godt for Vesthimmerland, at Aars bliver styrket som hovedby. Her sker meget udvikling. Og vi kan jo alligevel ikke bestemme, hvor folk skal bo, siger han.

Nye byggegrunde i udkanten af Farsø er udtryk for, at at man har vænnet sig til at få tilflyttere. Arkivfoto: Henrik Louis