Htx-samarbejde kuldsejlet

HIMMERLAND: Det lignede indtil for nylig et solstråle-eksempel på godt himmerlandsk samarbejde på tværs af kommunegrænserne, men sådan skulle det åbenbart ikke være alligevel.

Nye økonomiske udmeldinger fra Undervisningsministeriet har betydet, at Erhvervsskolerne Aars og Mariagerfjord Gymnasium har måttet droppe et planlagt samarbejde, der skulle have sikret, at det også fra sommeren 2018 ville være muligt at begynde på en htx-uddannelse på gymnasiet i Hobro.

Htx-uddannelsen har hidtil været udbudt i samarbejde med TechCollege i Aalborg, men da TechCollege i sommers meddelte, at man her ikke så økonomisk mulighed for at fortsætte udbuddet i Mariagerfjord, kom Erhvervsskolerne Aars ret hurtigt på banen som en ny potentiel partner.

Siden har Erhvervsskolerne Aars og Mariagerfjord Gymnasium i fællesskab forsøgt at finde en model, der kunne sikre, at der også fremover kan udbydes htx i Mariagerfjord trods et relativt spinkelt økonomisk grundlag.

Det så længe ud til at lykkes, men indenfor de seneste uger har forudsætningerne ændret sig markant, således at det nu ikke længere er muligt at få enderne til at nå sammen, erkender en ærgerlig Ulf Givskov Bender, der er direktør for Erhvervsskolerne Aars.

- Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne Aars har ellers virkelig gjort en ekstraordinær indsats for at finde et økonomisk bæredygtigt grundlag.

- Derfor er det også ekstra ærgerligt, at vi nu bliver nødt til at opgive samarbejdet, konstaterer han.

Politisk har der undervejs været god opbakning til projektet fra både kommunalt og regionalt hold, men i sidste ende er det op til staten at sørge for, at der er mulighed for at udbyde htx i et tyndere befolket område som Mariagerfjord.

Så sent som indenfor den seneste måned har regeringen stillet forslag om, at gymnasierne i de små byer skal støttes ved at der lægges loft på gymnasierne i de større byer, og i finanslovsforslaget har der også været lagt op til, at udkantstillæg og lokalskoletillæg skulle understøtte udbud af uddannelser i f. eks. Himmerland.

Nu viser det sig imidlertid, at Undervisningsministeriet alligevel ikke er indstillet på at udbetale disse tillæg på trods af, at Mariagerfjord er udpeget som udkantsområde.

Det efterlader en særdeles skuffet erhvervsskoledirektør i Aars.

- Landspolitikerne forsømmer ellers sjældent en lejlighed til at tale om værdien af et bredt uddannelsestilbud i de tyndere befolkede områder, men når det så kommer til stykket, er de alligevel ikke i stand til at finde de forholdsvis små penge, der skal til.

- Det føles lidt som om, vi er blevet fyldt med tomme løfter, erklærer Ulf Givskov Bender.

Også på Mariagerfjord Gymnasium er det en nedtrykt leder, der sidder tilbage, efter at det himmerlandske htx-samarbejde er kuldsejlet.

- Jeg synes selvfølgelig, det er brandærgerligt, for vi mener selv, at vi har haft et godt og værdifuldt uddannelsestilbud til unge i Mariagerfjord Kommune.

- Fremover må de desværre køre langt mod syd eller nord, hvis de vil have htx-uddannelse. De kan dog også blive i Hobro og i stedet vælge en studieretning på stx med fx bioteknologi, biologi, matematik, fysik eller kemi. Dermed kan de stadig dyrke deres naturvidenskabelige interesse - og slippe for at pendle langt hver dag, påpeger rektor ved Mariagerfjord Gymnasium, Jette Engelbreth.

Hun skynder sig i samme åndedragt at påpege, at beslutningen ikke får nogen betydning for de nuværende htx-elever på gymnasiet i Hobro.

- De kan naturligvis stadig se frem til at blive studenter fra Mariagerfjord Gymnasium.

- Og i øvrigt kan vi også se, at htx-tilbuddet i Hobro gennem årene har haft en positiv afsmittende effekt på vores andre ungdomsuddannelser.

- Således har vi i dag undervisere med ingeniørbaggrunde, der underviser på stx - og dét vil vi fastholde, bebuder Jette Engelbreth.