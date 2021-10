Hun har det sorte bælte i karate: - Det er lidt som at springe ud af skabet i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND:- Når man beslutter sig for at stille op for Enhedslisten - De Rød-Grønne til kommunalvalget i Vesthimmerland, er det lidt som ”at springe ud af skabet”.

Sagt - med et glimt i øjet - af spidskandidaten for listen i kommunen, Annemette Bach fra Ranum.

Annemette Bach er 48 år.

Hun lægger ikke skjul på, at hendes ja til at stille op for listen langt ude på venstrefløjen kræver kampmod.

Det mod besidder Annemette Bach. Som indehaver af det sorte bælte i karate hylder hun en god kamp - også en politisk infight.

Annemette Bach er bosat i Ranum.

- Men man kan da godt føle sig som en minoritet her i Vesthimmerland, erkender den 48-årige spidskandidat, der er helt på det rene med, at landkommunen på mange måder ligger langt fra Enhedslistens højborg på stenbroen i det indre København, hvor det lugter mere af caffe latte end gylle.

Men hun mener ikke desto mindre, at der i den grad er brug for listen i byrådet i Vesthimmerland efter kommunalvalget 16. november. Den skal nemlig være garant for, at der for alvor sparkes gang i den grønne omstilling i kommunen. Det går ifølge Annemette Bach for trægt.

Annemette Bach er ansat på Ranum Efterskole.

- Klimaet og det grønne skal være en naturlig del af stort set alle beslutninger i byrådet, mindre kan ikke gøre det, siger listens spidskandidat, der f.eks. efterlyser politisk beslutsomhed i byrådet, når det kommer til vindmøller.

- Jeg synes, sagen om opstilling af vindmøller i Malle er et godt eksempel på, at det ikke er godt nok.

Æ. Enhedslisten - De Rød-Grønne, VESTHIMMERLAND Spidskandidat - og eneste kandidat - Annemette Bach, Ranum.

Her ville lodsejere sætte vindmøller op, men beboerne protesterede - og et flertal i byrådet besluttede, at vindmølleområdet skal droppes.

- Der skal overordnet bedre planlægning samt et ordentlig samspil til mellem lodsejere, der vil opsætte møllerne op, og lokalbefolkning. Det kræver ordentlig politisk styring fra kommunens side, og det mangler virkelig, lyder det fra Annemette Bach, der - hvis hun bliver valgt ind - også vil arbejde for indførelse af klimavenlig kost i kommunens institutioner.

Annemette Bach.

- Og hvad med det nye svømmecenter i Aars, som er energitungt? Er de energirigtige løsninger tænkt ordentlig ind her? Det tvivler jeg da stærkt på, siger Annemette Bach.

Hun ser gerne kommunen som aktiv rådgiver overfor virksomhederne i forbindelse med at få gjort virksomhederne mere grønne.

Annemette Bach, spidskandidat Enhedslisten.

Og når det kommer til ældrepleje, ser Enhedslisten det som en kerneopgave at fastholde det plejepersonale, kommunen allerede har.

- Der bliver flere ældre, og på landsplan mangler der omkring 40.000 medarbejdere i ældresektoren. Vi har derfor en kæmpe opgave i bare at beholde dem, vi allerede har - og skabe nogle arbejdsvilkår, som gør det attraktivt at være i ansat i dén sektor Vesthimmerland.

- Det kunne f.eks. være bedre mulighed for deltidsansættelse, siger Annemette Bach, der også peger på et kæmpe bureaukrati i sektoren som et problem.

Annemette Bach er lærer på efterskolen i Ranum - den har hun været siden 2006.

- Lad nu de ansatte selv styre meget mere. De har ikke brug for minuttyranni, siger hun.

Når det kommer til børnene, står folkeskolen også øverst på Enhedslistens liste over områder, som trænger til løft.

- En velfungerede folkeskole er grundlæggende for dannelse og kultur. Samtidig er den lille lokale skole også vigtig for lokalsamfundene. Nej tak til flere skolelukninger i Vesthimmerland, siger spidskanidaten, der taler for, at hvis det kniber med at få elever nok til den lille landsby skole, så kan en løsning være at man lægger specialer ud på de små skoler og samler elever fra hele kommunen der.

Annemette Bach.

- Det kan være elever med specielle behov, der sendes til en bestemt landbyskole i kommunen, fordi man her har specialiseret sig i netop at håndtere deres problemer, siger Annemette Bach, der har to børn og bor i Ranum.

Hun er lærer på efterskolen i Ranum, hvor hun været ansat siden 2006.