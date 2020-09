Hunde gik i urin og afføring uden adgang til drikkevand

FARSØ:Beskidte opholdsrum med urin og afføring, mangel på drikkevand, sammenklistret pels samt mangel på mental og fysisk stimulering.

Det var kummerlige forhold, som 19 voksne hunde og 14 hvalpe levede under hos en 60-årig mand på hans ejendom lidt uden for Farsø.

Her gik hundene rundt under sørgelige forhold i stalden, i en hundegård og i stuehuset og var både angste og stressede.

Men manden havde ikke hundene som kæledyr - han opdrættede dem og handlede med dem. Vel at mærke uden den nødvendige tilladelse.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 60-årige mand. Sagen var for retten i sidste uge, men han dukkede ikke selv op til retssagen for at afgive forklaring.

Sagen blev derfor optaget til dom, og mandag blev han så idømt en bøde på 18.000 kroner for overtrædelse af dyreværnsloven for at have behandlet hundene uforsvarligt og for ulovlig handel med hundene.

Det oplyser anklager Ingrid Munch Hansen.

Sagen er helt tilbage fra 2017 og 2018, hvor myndighederne af to omgange fandt hundene under miserable forhold.

Første gang var i juni 2017, hvor der blev fundet 19 voksne hunde og fire hvalpe spredt på ejendommen. Nogle opholdt sig i et mørkt og beskidt rum i stalden, andre gik rundt i stuehuset med sammenklistret pels og afføring på poterne, mens nogle gik i bokse uden drikkevand.

Og i marts 2018 var den gal igen. Her fandt man 10 hundehvalpe i en indhegning i stuen, hvor der igen var urin og afføring og ingen vand.

Sagen var ikke den første mod den 60-årige. Faktisk er han tidligere blevet dømt for forhold, der er sket senere end 2018. Det udløste en bøde på 32.000 kroner.