Hus brændt ned i Aars

AARS:Klokken 03.19 natten til torsdag modtog Nordjyllands Beredskab en anmeldelse om en brand i en villa på Kimbrervej i Lille Binderup, der ligger sydøst for Aars.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg er huset brændt ned til grunden.

Han oplyser samtidig, at ingen personer er kommet noget til i forbindelse med branden.

- Der bor en mand i huset, og han er uskadt. Han er kørt på hospitalet for at blive tjekket for røgforgiftning, siger Jess Fallberg.

Årsagen til branden er endnu ukendt, og politiet vil i løbet af de næste par dage have teknikere på for at finde den.