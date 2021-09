Hvad skal du lave i næste uge? Her er Asgers AHA-oplevelser

AALESTRUP:Han hylder en ung folkemusiktrio og udfordrer sig selv med opera. Asger Andersen, formand for kulturudvalget i Vesthimmerland, har sat kryds ud for sine personlige favorit-AHA-oplevelser i den kommende uge.

Som formand for kulturudvalget i Vesthimmerlands Kommune åbnede Asger Andersen AHA på Torvet i Aalestrup - med en opfordring til folk om at nyde nuet og eftermiddagen. Og så gik Souvenirs på.

- Fordommen om, at der ikke sker noget i Vesthimmerland, gør vi nu til skamme for fjerde år i træk, fastslog Asger Andersen.

Han lægger ud med et stort kryds ud for mandag 6., hvor der er kulturelt erhvervstræf i Alfa i Aars. Dreamers Circus, Vesthimmerlands nye husorkester, spiller live.

- Det er himmerlandsk folkemusik på en moderne måde, anbefaler han.

Asger Andersen lærte Dreamers Circus at kende, da de spillede på Vitskøl Kloster tidligere på året, og det regnede helt vildt.

Hvis nogen forbinder folkemusik med ”røvballepolka”, har de ikke hørt Dreamers Circus, som er noget for sig.

- De viser, at man kan få himmerlandsk dna til at spille sammen med noget, som appellerer til de unge, siger Asger Andersen.

Gehør

- Det handler ikke om at spille korrekt efter noder. De spiller efter gehør.

- Det kan godt sammenlignes med ånden bag kulturugen, hvor en hel masse frivillige laver noget sammen, som måske ikke bliver helt perfekt, men som med et fortærsket udtryk er samskabelse, siger Asger Andersen.

Han gad godt være flue på væggen, når Dreamers Circus skal lave workshop på Hessel med alle 2. g’er.

Johnny Cash-koncerten med spisning trækker også i den vesthimmerlandske kulturudvalgsformand.

Hot Spot

Fredag 10. september ser Asger Andersen frem til koncert med unge ”upcoming” musikere i Hot Spot i Aars.

- Det er rigtig interessant, fordi det er med unge spirende talenter, der er på vej, siger han og fremhæver det himmerlandske band Vingard.

- Min pointe er, at herude i Vesthimmerland, hvor der er langt mellem husene, vil vi gerne lægge scene til nogle upolerede talenter.

- De er ikke stjerner endnu, men måske er det herude, de kan blive det.

Opera på rådhuset

9. september bevæger Asger Andersen sig væk fra sin kulturelle bekvemmelighedszone, når han sætter kurs mod rådhuset i Aars.

- Jeg er meget til rytmisk musik, men jeg skal også høre opera. Man skal turde at lade sig udfordre. Og måske blive provokeret. Jeg går ind i det med åbent sind, siger Asger Andersen.

- Jeg elsker forskellighed og mangfoldighed. Vi tror på, at opera har en plads i kulturugen. Også selv om der måske kun kommer 100 tilskuere, hvor der var plads til 300.

Travlhed i virksomhederne

Åbningen af kulturugen i Vesthimmerland sker traditionelt på en lokal virksomhed.

Imidlertid har Treco og Fjelsø Stål så travlt med at producere for tiden, at de ikke kunne lægge hus til, fortalte Asger Andersen.

Og derfor kom den udendørs scene, Rampen, i brug på Torvet i Aalestrup. Heldigvis var vejret tørt og solrigt og helt perfekt.