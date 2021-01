- Hvem har set mine hundehvalpe - de er blevet stjålet i nat?

FOULUM:- Vi har haft ubudne gæster - hvem har set vores hundehvalpe?

Det spørgsmål stiller Sanne Haugaard, efter familien fra deres ejendom ved Foulum i Vesthimmerland i nat har fået stjålet to små hundehvalpe af racen dansk svensk gårdhunde.

Hundene blev nytårsaften sat til salg på Den Blå Avis, og blev hurtigt solgt. Familien gik bare og ventede på, at de skulle blive gamle nok til at bliver taget fra moderen.

Derfor gik de endnu i garagen ved gården - og det er herfra, de er blevet stjålet natten til torsdag.

- Det er så pokkers, den ene hun var solgt til en familie i Esbjerg, som gik og ventede på, at de skulle hente den nu, og den anden hvalp havde vi faktisk nok tænkt os selv at beholde, fortæller Sanne Haugaard.

Familien ville gerne have haft den ene hvalp selv. Privatfoto

Hendes mand hørte i nat en hund gø fra området, hvor hvalpene gik sammen med deres mor.

- Men det var ikke noget, vi hæftede os specielt ved, for der er så tit gøen derovre fra. Men det har da formentlig været de ubudne gæster, der var på spil på det tidspunkt, siger Sanne Haugaard, som fortæller, at der så som kl. 22.30 var folk i garagen for at kigge til hundene. Da var alt ok.

Kl. 5.30 var de to hvalpe væk.

Familie skyndte sig at lægge opslag på Facebook samt ringe til politiet.

- Bliver I tilbudt eller kender I nogen, som bliver tilbudt en dansk svensk gårdhund, der har aftegn som vores, så mangler vi dem meget, forklarer familien, der har fået hundene chippet. Det betyder, at ejeren kan spores af f.eks. en dyrlæge.

Sådan ser de to stjålne hvalpe ud. Privatfoto

- Politiet var hurtige og har været forbi, så jeg håber virkelig, hundene bliver fundet igen, siger Sanne Haugaard, som torsdag formiddag efter familiens Facebook-opslag blev ringet op af en person, der på enten Gul & Gratis eller Den Blå Avis kortvarigt havde set to hundehvalpe nøjagtig magen til til salg. Annoncen var dog hurtigt væk igen.

- Hende der ringede, forklarede mig, at salgsannoncen var skrevet på dårligt dansk, fortæller Sanne Haugaard, der meget gerne hører fra folk, som skulle have hørt eller set noget.

Sanne kan kontaktes på tlf. 40742338.