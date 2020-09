Hyldest: Erhvervspris til varme futsko

AARS:Glerups ved Blære vandt tirsdag aften Aars Erhvervsråds Foretagsomhedspris 2020. Erhvervsrådet hylder den lokale producent af filt-hjemmesko med ”Foretagsomhedsprisen”, som hvert år uddeles til en virksomhed eller organisation, der har gjort det særligt godt og vist en udvikling, som er til inspiration for andre virksomheder.

Idet erhvervsrådets generalforsamling blev afholdt virtuelt, var priskåringen flyttet til efterårets virksomhedsarrangement, der i år var hos Gunnar Nielsen A/S i Aars. Denne aften afslørede formand Lars Thomsen, hvem årets vinder er, nemlig Glerups ved Nanny, Ove og Jesper Glerup, og overrakte som synligt tegn på prisen et maleri udført af Nadja Adelborg.

Virksomheden Glerups startede som et hobbyprojekt, og er i dag en international virksomhed.

Efter 13-14 år i Danmark, og en erkendelse af, at virksomhedens vækstmuligheder var begrænset af produktionen, besluttede Glerups at flytte al produktion til Rumænien. Glerups byggede selv fabrikken i Rumænien op fra bunden, og der kom hurtigt fart på både produktion og salg. I dag har virksomheden stadig hovedsæde lokalt i Blære med 16 ansatte i Danmark og 70 i Rumænien.

I 2015 etablerede Glerups et datterselskab i USA ved navnet Glerups Inc. Her har virksomheden eget distributionsselskab med både lager, kontor og kundeservice. De senere år er produkter målrettet mod outdoor-markedet, som er rigtig stort i USA.