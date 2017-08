I kongestol for at klippe rød snor

AARS: De studerende på entreprenør- og landbrugsmaskin-uddannelsen løb med sejren, og fik dermed lov at løfte kommunens førstemand i kongestol, da Erhvervsskolerne i Aars torsdag tog første spadestik til en ny idrætshal på skolerne.

Det første spadestik var yderst utraditionelt. For det første var alle skolens elever og ansatte inviteret med. Og sammen med gæsterne gav det 1200 i alt, der fulgte slagets gang. Men ikke nok med det. Syv uddannelsesgrene på skolen skulle nemlig også hver især stille med hold, der kæmpede om at få lov til at bære borgmester Knud Kristensen i kongestolen hen til det røde bånd, han skulle klippe - for bagefter at stikke spaden i jorden og tage det første spadestik.

Dysten gik ud på, at eleverne først skulle grave sig gennem en dynge sand, hvorpå der var lagt en lang træpind med vandkrus. De studerende fik til opgave at grave gennem sanddyngen uden at vælte krusene med vand. På under to minutter kom de hærdebrede studerende på entreprenør og landbrugsmaskin-uddannelsen gennem dyngen. Dermed kunne de bære Knud Kristensen hen til målet.