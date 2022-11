Ib er institution i nordjysk by: - Hvis det ikke var for helbredet, så fortsatte jeg sgu' da

LØGSTØR:- Hvis det ikke var for helbredet, så fortsatte jeg sgu´ da.

- Men, omvendt. 40 år vel egentlig ikke så tosset...

Ib Johansen retter på sin gamle, slidte Logstor-kasket og kigger ud over havnen ved Frederik den Syvendes Kanal i Løgstør.

Han sidder ved bordet i det tidligere lodshus helt ud til kajkanten i Limfjordsbyen.

Det gule hus er nu havnekontor. Og hjemsted for opkræveren på havnen.

Det tidligere lodshus er nu havnekontor. Foto: Martél Andersen

Den tjans har Ib Johansen haft i Limfjordsbyen i 40 år.

Han er en institution på havnen.

Men nu er det slut.

Når sejlerne og autocamperfolket ankommer til Løgstør Havn til den nye 2023 sæson, møder de i stedet en ny havneopkræver: Søren Strømgaard.

Udsigten kan man ikke klage over fra havnekontoret. Foto: Martél Andersen

Kniber med luft

- Det kniber gevaldigt med luften. Kan det være for mange smøger gennem årene, funderer Ib Johansen, der fornylig var på hospitalet for at få tappet adskillige liter vand fra kroppen.

- I hvert fald kan jeg ikke holde til det her job mere, lyder det fra den 72-årige havneopkræver, der gennem alle år 40 år har haft opkræver-tjansen på havnen ved siden af først et slagterjob og siden medarbejder og fællestillidsmand på rør-fabrikken Løgstør Rør, som senere kom til at hedde Logstor.

Ib Johansen har Logstor-hatten endnu.

Byrådsmedlem

Samtidig var han gennem 24 år socialdemokratisk byrådsmedlem.

Første i Løgstør Kommune og siden Vesthimmerlands Kommune.

Ib Johansen ved havnekontoret. Foto: Martél Andersen

Ib Johansens hjerte har gennem alle år banket for havnen. Han havde da også alle 24 år i byrådet sæde i teknisk udvalg, som havnene hører under.

- Kig lige derud, det er da fantastisk. Jeg elsker den her havn.

- Heldigvis kommer jeg forsat til at have min gang i lodshuset. For at yde service og info til havnens brugere i det omfang, jeg kan.

Ny havn

Ib Johansen tager en slurk varm kaffe - og glæder sig over en anden udsigt: Udsigten til, at Løgstør snart får en ny stor havneudvidelse.

Det bliver en marina til 65 mio. kr.

Grundstenene til dén udvidelse var han faktisk selv med til at lægge, da han i sin tid var i politik.

Han forlod byrådet i 2014.

Allerede inden var de første tanker om havneudvidelsen i Løgstør tænkt. Men som bekendt: Ting tager tid i politik.

Ib Johansen har altid haft en forkærlighed for havnen i Løgstør. Foto: Martél Andersen

Sidste år besluttede byrådet endeligt at ofre de mange millioner og sige ja til etablering af en marina, der både er en højvandssikring samt en udvidelse af havnen med over 60 nye bådepladser. Dermed kommer Løgstør op på over 160 bådepladser.

Begge dele er der ifølge Ib Johansen god brug for.

Sikres

- Byen har ofte været udsat for stormflod. Den skal sikres mod fremtidens stigende vandstand.

- Og så er der også mere end nogensinde brug for flere bådepladser, siger den nu afgående havneopkræver, som i sommermånederne har svært ved at finde de nødvendige pladser til sejlerne.

- Da jeg startede for 40 år siden, kom der sejlere fra Aalborg. Det var vildt, når de tog på Pinsetræf i Løgstør. Det var langt at sejle dengang.

Ib Johansen siger farvel efter 40 år som opkræver på havnen i Løgstør. Foto: Martél Andersen

- I dag kommer de sejlende fra alle de danske havne samt Norge og Sverige.

- Og bådene er kæmper, der kræver plads, siger Ib Johansen, som kan tælle omkring 2000 anløb af både i havnen i Løgstør.

Aldrig før har der været så mange anløb som i disse år.

Ib Johansen har været opkræver på havnen i Løgstør i 40 år. Foto: Martél Andersen

Hertil kommer "anløb" af omkring 1000 autocampere.

Autocampere

- For 12 år siden blev den geniale idé født, at Løgstør skulle have en autocamperplads på havnen.

- Det har betydet meget for byen. Jeg vil påstå, at jeg kan tælle til 15 familier, der er startet med at køre til Løgstør i autocamper, og som siden har besluttet sig for at købe hus i byen, noterer Ib Johansen, der i de år, han har været havneopkræver har gjort et stort nummer ud af at snakke med såvel sejlere som autocampister, når han har været ude for at kræve pladsleje op.

Ib Johansen. Foto: Martél Andersen

- En af de ting, jeg hører igen og igen er, at folk godt kan lide, at der i Løgstør er "et levende væsen", de kan henvende sig til, når de besøger havnen.

- De får mit nummer, hvis der skulle være et eller andet. Det sætter gæsterne pris på, det er tydeligt, siger Ib Johansen, som i højsæsonen ikke skal få den idé at drage nogen steder.

- Heldigvis er jeg heller ikke den, der gider at komme længere væk på ferie end til Malle Bakke (en lille bakke syd for Løgstør, red).

Udsigten kan havneopkræveren ikke kræve over fra havnekontoret. Det var tidligere lodshus og er ejet af Vesthimmerlands Kommune. Foto: Martél Andersen

- Hvis man er til at ligge på ryggen tre uger på Mallorca midt om sommeren, så skal man ikke have havnefogedjobbet i Løgstør, siger Ib Johansen, som til den nye sæson overdrager tjansen til Søren Strømgaard, som for 10 år siden lod sig pensionere fra politiet.

Den nye havnefoged har stor sejlererfaring, idet han har haft båd i havnen i Løgstør i mange år.

Søren Strømgaard er desuden en del af DSRS-søredningstjenesten i Limfjordsbyen.

Havneopkræveren er provisionslønnet af kommunen. Foto: Martél Andersen

I forbindelse med Søren Strømgaards tiltrædelse bliver opkrævningen ændret, så havneafgift fremover opkræves digitalt.

Søren Strømgaards opgave bliver at sikre, at sejlerne og autocamperfolket husker at betale havneafgiften.