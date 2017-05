Idræt på programmet ved festival

140 elever fra 4.-5. klasserne på skolerne i Aalestrup, Vestrup og Fjelsø var til festivaldag i Aalestrup

På programmet var gymnastik og basketball - samt SmartSport, hvor mobilen skulle i brug.

Formålet var at give skoleelever lyst til at røre sig og få mod på til at dyrke idræt i en forening - samt få prøvet nogle lidt anderledes idrætsgrene af - var blandt formålene denne dagen.

Peter Kjeldsteen, der er træner i den lokale basketballklub, havde taget en fridag fra sit job som udviklingschef ved Grundfos for at spille basket med skolebørnene i idrætscentret. Og forhåbentlig få gjort dem interesserede i sporten, der i øjeblikket er den hurtigst voksende sportsgren i Danmark. Men det forhindrer ikke den lokale forening i at gerne at ville have endnu flere medlemmer.

Klubben har pt. fire hold - så sent som sidste sæson fordoblede man fra to til fire.

Jacob Kjær Hansen, der er projektleder i Dansk Skoleidræt, havde taget turen fra Nyborg til Vesthimmerland for at være med.

- Vi ser dagen som en rigtig god mulighed for at få skabt bro mellem skolerne og foreningerne, siger han.