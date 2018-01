Idrætsforening i Løgstør vil rykke til idrætscenter hurtigst muligt

LØGSTØR: - Der er pres på klubhuset. Vi mangler simpelthen omklædningsrum og fodboldbaner. Nu ønsker vi blot der sker noget - så vi kan få tidsrammen på plads og kan planlægge herefter.

Sådan lød det fra formanden for Løgstør Idrætsforening, Chris Hendriksen Severinsen, da han aflagde beretning ved foreningens generalforsamling lørdag og kom ind på flytning af fodboldbanerne til Idrætscenter Lanternen i Løgstør.

- Processen skrider frem med etablering af det nye baneanlæg, men der er udfordringer som vi sammen med kommunen arbejder på at finde løsninger på de kommende måneder. Lokalplanen er næsten klar til høring og politisk behandling - og forhåbentlig er den færdigbehandlet ca. 1. juni, sagde han.

Vesthimmerlands Kommune har i 2018, 2019 og 2020 givet ni mio. kr. til udflytningen af idrætsforeningens baner til Lanternen.

Chris Hendriksen Severinsen sagde, at det er LIFs håb, at en ny kunstgræsbane kan stå klar i slutningen af året.

- Vi har ventet tålmodigt og håber, vi når i mål - især med de gunstige politiske vinde, der blæser i øjeblikket, sagde han

På generalforsamling blev Årets LIFer 2017 udpeget. Prisen går til en person eller gruppe, der har udmærket sig og har ydet en ekstraordinær indsats i klubben.

Årets LIFer er klubbens næsthøjeste udmærkelse, kun overgået af udnævnelsen som æresmedlem.

Prisen gik til Mathias Bengtsson. Han blev kåret af en enstemmig bestyrelse.

Han får blandt meget andet prisen for at være tovholder for ungdomsinitiativer.

I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen som nu ser således ud:

Formand Chris Hendriksen Severinsen, næstformand Keld Kronborg og kasserer Tom Cortsen. Menige medlemmer er: Michael Hjortshøj Jensen, Søren Buchholz, Jesper Frederiksen, Christian Hjortshøj Jensen og Claus "DK" Jensen.