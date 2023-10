Ikke til at redde: Hus ødelagt af brand

Nordjyllands Beredskab er lørdag aften rykket ud til en husbrand på Æblevej i Overlade. Meldingen fra Per Hansen, indsatslederen på stedet er, at huset var overtændt da brandfolkene ankom, og at der er en kraftig brand i husets tagkonstruktion.

Lørdag aften rykkede Nordjyllands Beredskab ud til brand i et hus på Æblevej i Overlade. Foto: Martin Damgård

- Det er en brand, der er gået gennem taget, så der er ikke så meget at redde. Vi prøver at redde den ene side af huset, men det er kraftigt røg- og sodskadet.

- Og så er taget ved at styrte ned i huset, og det gør det noget besværligt for os. Vi kan ikke kom ind og slukke, så det foregår med slukning udefra, siger Per Hansen.

Ingen er kommet noget til under branden, idet ejeren ikke var hjemme, da den brød ud.

Alarmen kom klokken 18.51, og der blev sendt køretøjer fra tre stationer til at forestå brandslukningen. Det er stationerne i Løgstør, Farsø og Aars, der er kørt til branden.

Per Hansen forventer, at der vil være brug for brandfolkene til efterslukning på stedet et stykke ud på natten.