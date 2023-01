Ikonisk værtshus genopstår: Dorthe og Sulfo åbner "Lorden"

HVALPSUND:Mens ejerne af Aalborgs ældste værtshus, Café Alpha i Jens Bangs Gade, netop har meldt ud, at det legendariske brune værtshus lukker om kort tid, så går det stik modsat 69 kilometer længere mod sydøst i Nordjylland - i Hvalpsund.

Her genåbner et andet brunt værtshus nemlig meget snart.

Stedet er indbegrebet af et brunt værtshus. Foto: Bo Lehm

Samme splitsekund spiritusbevillingen er på plads, bliver døren slået op til det ikoniske værtshus Lord Nelson på Illerisørevej 1 i den vesthimmerlandske havneby.

Købt i fællesskab

Værthuset har været lukket gennem længere tid efter en tvangsauktion, men i fællesskab har Dorthe Eskildsen og Martin "Sulfo" Frandsen Møller nu købt stedet - og de to venter bare på, at bevillingsnævnet siger "go" til spiritusbevilling og fastsætter, hvor længe værthuset må have åbent om natten. Indehaverne har søgt om lov til at holde åbent til kl. 05.

Martin "Sulfo" Frandsen Møller og Dorthe Eskildsen genåbner det ikoniske værtshus Lord Nelson. Foto: Bo Lehm

Dorthe Eskildsen har gennem længere tid været ansat hos Martin Frandsen Møller på Restaurant Pakhuset i Hvalpsund, men han er trådt ud af forpagtningsaftalen omkring Pakhuset pr. nytår.

Driver også spisested i Farsø

Martin Frandsen Møller driver i forvejen selskabslokalerne Event & Gastronomi i Farsø, som også leverer mad ud af huset til selskaber samt til firmaer. Det sted skabte han efter en kokkekarriere på blandt andet Scheelsminde, Stygge Krumpen og Tivoli i Aalborg.

Martin "Sulfo" Frandsen Møller driver i forvejen selskabslokalerne Event & Gastronomi i Farsø, som også leverer mad ud af huset til selskaber samt til firmaer. Det sted skabte han efter en kokkekarriere på blandt andet Scheelsminde, Stygge Krumpen og Tivoli i Aalborg Foto: Bo Lehm

"Sulfos" kærlighed til den lille hyggelige by med færgeoverfart til Sundsøre og masser af sommerhuse i oplandet gør, at han ser frem til at fortsætte med at drive restaurant/værtshus i Hvalpsund, efter han sagde farvel til Pakhuset.

Planen er, at Lord Nelson skal være byens samlingssted. Foto: Bo Lehm

- Tanken er, at vi - udover at drive værtshus - også vil tilbyde, at man både kan købe mad her i værtshusets spisestue ligesom vi leverer mad ud af huset.

- Vi har jo køkkenfaciliteterne i Farsø samt en kok her at trække på, og der er faktisk også et køkken på Lord Nelson, siger Martin Frandsen Møller, som sammen med Dorthe Eskildsen også har planer om igen at få gang i festsalen på stedet som i daglig tale blot bliver kaldt "Lorden" .

Dorthe Eskildsen har blandt andet stået i butikker i Farsø. Foto: Bo Lehm

- Udover selskaber har Lord Nelson tidligere været hjemsted for en række arrangementer - f.eks. banko og dartturnering samt temafest og musikarrangementer. Det er planen at genoplive mange af de gamle arrangementer og lave Lord Nelson til byens samlingssted, siger Dorthe Eskildsen, som tidligere har stået i butik i Farsø, indtil hun blev ansat hos Martin Frandsen Møller og nu er blevet kompagnon med ham.

Hun bliver daglig leder

Og det bliver da også hende, som bliver daglig leder og kommer til at være stedets "ansigt", mens Martin Frandsen Møller vil være at finde både i Farsø og Hvalpsund.

Lord Nelson genåbner efter at have været lukket gennem nogle år. Foto: Bo Lehm

- Mit indtryk er, at de lokale virkelig glæder sig så meget til at stedet genåbner. Byen mangler et samlingssted, og der er en helt speciel atmosfære over Lord Nelson. Jeg har selv tidligere som privatperson været her, vi bor kun ganske få meter herfra, siger 32-årige Dorthe Eskildsen, der mødte Martin Frandsen Møller som gæst til en fest på Pakhuset.

- Det var ikke fordi, vi kendte hinanden særlig godt før det møde, men kort tid efter kom jeg altså til at arbejde for Martin, og min kæreste Lars skubbede på, da muligheden pludselig var der for et kompagniskab omkring Lord Nelson, fortæller Dorthe Eskildsen, som glæder sig til at være med til at sparke nyt liv i det gamle værtshus.

Lord Nelson er indbegrebet af et brunt værthus - og det skal det også være i fremtiden. Foto: Bo Lehm

Hun ser kombinationen omkring værtshus/spisested, der også leverer mad ud af huset, som et godt match til området.

- Hvalpsundområdet er et kæmpe sommerhusområde, og jeg tror virkelig der er stort potentiale også i mad ud af huset - ikke mindst til sommerhusgæster, siger hun.

Ovenpå værtshuset er der en lejlighed, som det er planen at leje ud.