Ild i maskinhal - flammerne stod op gennem taget

AALESTRUP:Nordjyllands Beredskab hastede tirsdag middag til Knabervej sydvest for Aalestrup, hvor der var opstået ildebrand i en maskinhal.

Indsatsleder René Nikolajsen fortæller, at branden var opstået i et hjørne af en stålbuehal, hvor der var indrettet frokoststue.

- Ilden stod ud gennem et vindue og op gennem taget, da vi ankom, fortæller René Nikolajsen.

Meldingen kom klokken 12.26, og efter en lille times tid var branden under kontrol. Selve slukningsarbejdet var ikke en større opgave for brandfolkene, men arbejdet var lidt kompliceret af, at der skulle fjernes en trykflaske først, ligesom brandfolkene skulle ind gennem hallen for at nå frem til brandstedet.

René Nikolajsen fortæller, at frokoststuen på 15-20 kvadratmeter blev skadet af branden foruden altså taget.

Til al held var der ingen personer til stede, da branden opstod. Brandårsagen skal nu undersøges nærmere.

Klokken 14:20 skriver Nordjyllands Beredskab på Twitter, at branden er slukket, og at de er på vej hjem.

