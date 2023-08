Indsatsleder roser hurtige ansatte efter brand på industrivirksomhed

Da medarbejdere på en industrivirksomhed på Løgstørvej i Aars, torsdag eftermiddag opdagede røg, var de ikke kun hurtige til at alarmere brandvæsnet. De tog også sagen i egen hånd og forsøgte selv at slukke branden, der var opstået i en spånsilo inde i en gårdbygning.

- Det var en god indsats fra deres side af. Det har helt sikkert gjort, at den (red. branden) ikke har udviklet sig så voldsomt, siger indsatsleder Allan Frisk ved Nordjyllands Beredskab.

Da han og resten af beredskabet nåede frem til adressen, var branden brudt igennem taget over spånsiloen enkelte steder, og brandfolkene måtte fjerne en stor del af taget for at slukke flammerne.

- Det er ikke voldsomt, men vi har da pillet 30-40 kvadratmeter tag ned, siger Allan Frisk.

Foto: Lars Pauli

Virksomheden på adressen kværner selv det træflis, de fyrer med, og det er under denne proces, at der er opstået gløder, fortæller indsatsleder. Træflisen er sammen med gløderne blevet blæst ind i spånsiloen, hvor branden er opstået.

I samme bygning som spånsiloen stod der flere maskiner, men de har ikke taget skade, ligesom store dele af bygningen også er intakt efter branden, fortæller indsatsleder.

- Der er ikke noget, der er nedbrændt, siger han.

Torsdag eftermiddag er beredskabet stadig i gang med at pille tag ned fra bygningen. Indsatslederen forventer, at beredskabet bliver på adressen en times tid endnu.