Indstilling: Disse fem skoler bør lukke

VESTHIMMERLAND:Mørke skyer har længe trykket stemningen i flere mindre byer i Vesthimmerlands Kommune, for byrådet pønser på at lukke skoler. Nu kommer den første afgørelse, der kan stramme rebet om fem skoler.

Det sker fredag 19. maj, hvor kommunens børne- og familieudvalg mødes udelukkende for at bestemme, hvordan fremtidens skolelandskab skal se ud. Den kommunale forvaltning hjælper dem på vej med en indstilling.

Administrationen foreslår, at man lukker Ranum Skole, Vestrup Skole, Ullits Skole, Vester Hornum Skole og Gedsted Skole.

Lukningen skal ske pr. 1. august 2024, og eleverne flyttes til Løgstør Skole, Østermarkskolen, Farsø Skole, Hornum Skole og Aalestrup Skole.

Uanset beslutningen næste fredag bliver der ikke tale om en endelig afgørelse. Det samlede byråd har sidste ord.

Det fremgår af dagsordenen for udvalgsmødet, at Vesthimmerlands Kommune kan spare op til 14 millioner kroner om året på skoledriften, hvis de fem skoler nedlægges.

Forvaltningen indstiller også, at politikerne principgodkender, at der kan bygges ny institution i Aars til erstatning for de tre børnehaver Troldehøj, Satellitten og Mejsevej i Aars.