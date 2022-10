Nybyggere raser - får regning, som andre slipper for

En flok grundejere i grundejerforeningen Galgehøj i Aars har udsigt til at skulle betale over det dobbelte i forhold til nabo-grundejerforeningen i forbindelse med overtagelsen af blandt andet gadebelysning fra kommunen. Jacob Thinggård Thomsen er formand for grundejerforeningen i Galgehøj, og han forstår ikke, at kommunen vil forskelsbehandle. Foto: Martél Andersen