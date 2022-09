Jens har en af Nordjyllands vildeste energislugere: - Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre

AGGERSUND:- For to år siden havde vi sagt: Vi går over til naturgas. Helt uden at blinke. Nu, jamen, vi er - ærlig talt - i syv sind.

De galoperende energiudgift får direktøren på kalkværket i Aggersund, Jens Søndergaard, til at klø sig i håret.

Virksomheden, som drives sammen med kalkværket i Mjels, er en af de helt store forbrugere af energi i Nordjylland. Omkring 50 millioner kilowatt-timer bruger Dankalk årligt på de to værker med i alt omkring 25 ansatte.

Inde i hallerne bliver industrikalken tørret. Foto: Claus Søndberg

Energien kommer for 80 procents vedkommende fra afrikansk kul, der brændes af på værket.

Men det står til at blive lavet om i løbet af få år - i den grønne omstillings hellige navn.

Dankalks ejer, DLG samt Omya, har pålagt sig selv en kæmpe opgave. Inden 2030 skal CO2-udledningen på de to værker halveres.

Kalk til landbruget lagres udendørs. Foto: Claus Søndberg

Kul skal væk

Dankalk bruger omkring 6000 tons kul årligt, der bliver skibet ind til havnen i Aarhus og kørt med lastbil til Aggersund. Hertil kommer adskillige millioner kilowatt fra el og adskillige 100.000 liter diesel til de store maskiner. De nøjagtige tal for el og diesel ønsker Jens Søndergaard ikke ud, men han vil godt sige, at hvor den samlede energiregning for bare et par år siden lå på 12-13 mio. kr., så er regningen nu ca. tredoblet.

Direktør Jens Søndergaard (t.v.) og fabrikschef Lars Christensen på Dankalk på Aggersundvej i Løgstør. Foto: Claus Søndberg

Havde virksomheden allerede nu kørt på naturgas for at imødekomme kravet om reduceret CO2-udledningen, var energiregningen i dag meget, meget større end gange tre.

Faktisk så stor, at Jens Søndergaard slet ikke tør tænke på det.

Derfor er han sådan set glad for kul lige nu - set ud fra en virksomhedsøkonomisk betragtning.

Men udfordringen ligger der med den overordnede beslutning: Kul skal udfases - også selvom det ikke bliver let at finde noget, der er billigere.

Det kræver store mængder energi at tørre kalken til industribrug. Foto: Claus Søndberg

Væk fra kul

Kul fra Afrika leverer i øjeblikket omkring 80 procent af det årlige forbrug på 50 millioner kilowatt-timer. Derfor er opgaven til at føle på.

- Men nu er vi godt nok i tvivl, siger Jens Søndergaard, som har en deadline, der hedder 2026.

Direktør Jens Søndergaard (t.h.) og fabrikschef Lars Christensen på Dankalk på Aggersundvej i Løgstør. De står også i spidsen for afdelingen i Mjels. Foto: Claus Søndberg

Seneste i 2026 skal der nemlig - for at virksomheden kan nå det - ligge en beslutning omkring den fremtidige energikilde i bestræbelserne på halveringen af CO2-udslippet i 2030.

- Måske vi skal ud i noget power to X og biogas, hvem ved? Jeg kan simpelthen ikke svare på det, og tiden lige nu viser jo også, at det formentlig kan være rigtig godt at sprede risikoen ved at satse på flere energikilder, så man ikke bliver fuldstændig afhængig af en enkelt.

- Men samtidig er det jo afgørende, at infrastrukturen er på plads, hvis der f.eks. skal leveres biogas til os, siger Jens Søndergaard.

Direktør Jens Søndergaard har en opgave frem mod 2030 - kullet skal droppes. Foto: Claus Søndberg

Tørring

Han forklarer, at den helt store energisluger på de to værker er tørring af kalk.

- Vi skal godt nok ikke tørre de 60 procent af produktion som går til landbruget. Det klarer solen og vinden for os. Men til gengæld er tørring af de 40 procent kalk, der går til industrien, noget der bruges masser af energi.

- Industrikalk bruges f.eks. til foder eller byggesektoren til mursten og asfalt.

- Kalk til industri skal være lige så tør som mel. Det kræver virkelig noget power at få vores ovne op over 800 grader, så vi kan få dampet vandet ud af den industrikalk, vi graver op på de 80 hektar store arealer herude.

Direktør Jens Søndergaard på Dankalk på Aggersundvej i Løgstør. Foto: Claus Søndberg

- Vandprocenten kan snildt ligge omkring 18 procent, når vi skraber kalk sammen - og den skal næsten helt ned på nul, så vi får kalk i pulverform til industrien, forklarer Jens Søndergaard, der ikke lægger skjul på, at netop kalk til industrien bliver en større og større del af produktionen.

Dermed kommer tørring til at blive vigtigere og vigtigere. Pulveret må maksimalt indeholde 0,2 procent vand.

De store maskiner i gang med arbejdet på det store område ved Aggersund, hvor der indvindes kalk. Foto: Claus Søndberg

De to nordjyske kalkværker producerer tilsammen omkring 500.000 tons kalk om året.

Digital

Lars Christensen, der er fabrikschef på Dankalk, forklarer, at der allerede er gjort en del for at optimere tørreriet. I stedet for at analog styring har værket digitaliseret styringen af tørringsprocessen.

Direktør Jens Søndergaard (t.h.) og fabrikschef Lars Christensen har en deadline - den hedder 2026. Her skal de fremtidige energikilder være på plads. Foto: Claus Søndberg

- Det har vi sparet i omegnen af fem procent ved. Det har givet en besparelse på omkring 1,5 mio. kr., årligt, fortæller han.

Overskudsvarme

Siden 2017 har kalkværket i Aggersund sendt sin overskudvarme fra tørringen til fjernvarmeforbrugerne i Løgstør. Og faktisk ville den kunne sende endnu mere, hvis ellers der var flere forbrugere til at aftage varmen.

Fabrikschef Lars Christensen. Foto: Claus Søndberg

Ifølge Lars Christensen leverer kalkværket i Aggersund 22-23 procent af varmen til fjernvarmeforbrugerne i Løgstør.

- Det svarer til omkring 1000 husstande, men vi kunne godt levere op til 30 procent mere. Det kræver, at der bliver sat en større akkumuleringstank op, siger han.

I dag står der udenfor værket en enkelt akkumuleringstank, som gemmer på varmt vand, der sendes via en fjernvarmeledning til Løgstør Fjernvarmeværk.

Løsningen med overskudsvarme til Løgstør har ifølge Lars Christensen sparet miljø for omkring 2000 tons CO2 årligt.