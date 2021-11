Jeppe i byråd efter kanon debut: - Det er bare for vildt!

AALESTRUP:Det kommer til at koste en hund. Men Jeppe Korreborg Pedersen er overbevist om, at det er det værd.

Inden byrådsvalget havde han lovet sin femårige datter, at det gamle ønske om en firbenet ven til familien ville blive opfyldt. Hvis han altså blev valgt ind i sin debut på den lokalpolitiske scene.

Og det gjorde han. Mildest talt. For i feltet af garvede politikere skød han som en ny raket ind på en sjetteplads af 27, når det gælder personlige stemmer.

- Jeg er stadig glad og overvældet over, at så mange har stemt på mig og vist mig al den tillid. Nu glæder jeg mig til at komme i gang, siger den 33-årige familiefar.

Vokset op i hjembyen

Når han ikke lige er far for Villum på otte år og Andrea på næsten seks, er han souschef i Sparekassen Thy i Viborg. Men det er ikke derfor han er så populær i Aalestrup, at han har givet lokale politikere som tidligere borgmester Per Bisgaard (V) og Rasmus Vetter (S) baghjul i personlig opbakning fra vælgerne.

Han er særdeles kendt i sit lokaleforeningslivet og som formand for Aalestrup Idrætscenter. Og når man oven i købet er født og opvokset i området, så er der bare mange der kender ens ansigt. Og gør man mere godt end skidt, bliver det også husket.

- Jeg bor kun en 500 meter fra mit barndomshjem, hvor mine forældre stadig bor. Min kone og jeg har en stor kontaktflade. Vi er rigtigt glade for at bor i Aalestrup, fortæller det nye byrådsmedlem.

Som stregspiller nåede Jeppe Korreborg at følge Aalestrup IF´s bedste håndboldhold fra serie 2 til 2. division, inden en skulderskade stoppede ham. Nu har han fået en ny slags mål at skyde efter.

"Du får nogle stemmer"

Selv havde han troet, at han måske kunne hente en 2-300 stemmer ved valgurnerne. Men da den sidste gule seddel var lagt på plads af optællerne, stod han med 568 kryds på sin person.

- Jeg stod og talte stemmer op til regionalvalget, da en anden optæller sagde; "Du får da godt nok nogle stemmer".

- Ja, min far og mor har vel stemt på mig, svarede jeg. Det fik en anden optæller til at vende sig og sige: "Så har du godt nok en stor familie".

Det var først da nogen viste ham den bunke, der var hans, at det gik op for Jeppe Korreborg, at det faktisk var alvor: Enten var han valgt. Eller også var han meget tæt på at blive det.

Helt vildt

- Det viste sig at jeg havde fået 23 procent af alle de stemmer, der var afgivet i Aalestrup, på mig personligt. Og 118 stemmer andre steder fra. Jeg synes det er helt vildt, for der skal alligevel noget til, før man sætter sit kryds et andet sted end man plejer, når man står inde i stemmeboksen, siger Jeppe Korreborg Pedersen.

Selv om det er nyt for ham at være politiker, er tanken ikke ny:

- Jeg har faktisk tænkt over det længe og altid haft lysten. Men med den karriere jeg har haft og mindre børn har der ikke rigtigt været tid til det før. Og så meldte jeg mig ind i det parti, jeg synes passer bedst til mig, forklarer han.

Der gik ikke lang tid efter at han havde fået et stort K at føje til navnet, før to ringede og spurgte, om ikke de måtte invitere sig selv på kaffe. Det var Konservatives spidskandidat Signe Nøhr og gruppeformand Henrik Dalgaard,

- Vi havde en god snak, og den hørte min kone Lise også. Hun er heldigvis også glad og stolt på mine vegne, siger han.

Jeppe Korreborg er både rørt og stolt over, at så mange af hans bysbørn stemte på ham til kommunalvalget.

Mange erfaringer

Professionelt er hans basis økonomi fra den bankverden, han er uddannet i. Her har han også været filialdirektør for Danske Bank i Aars, inden han blev souschef for konkurrenten i Viborg. Men det er mest erfaringer fra hans liv i Aalestrup, han venter at bringe i spil i byrådssalen i Aars.

For han har set, hørt og oplevet meget i sine år i foreningslivet. Både som holdleder, udøver og en af dem, der får det hele til at hænge sammen i bestyrelser. Her er erfaringerne som talmand i banken også kommet omgivelserne til gode. For Jeppe er hurtig til at regne ud, om der er realisme i ideerne.

Posten som formand for Aalestrup Idrætscenter gav ham også en af hovedrollerne i den ansøgning til kommunen, der nu gør det muligt at udvide og opgradere centerets friluftsbad betragteligt. Den krævede måneders forarbejde.

Dertil kommer alle de erfaringer han har fået som småbørnsfar, der har haft Andre og Villum i nogle af byens institutioner. Senest Aalestrup Skole, hvor Andrea snart følger efter storebror.

Hustruen Lise Rold er i øvrigt ansat i byens anden børnehave, som ægtemanden på sin vis konkurrerede med i en periode. Han prøvede således at være formand for den private Aagades børnehave.

Aalestrup en super by

- Der er så mange gode ting ved Aalestrup. Vi har to børnehaver, en god skole og gode faciliteter til sport og fritid. Og indenfor 30-35 minutter kan man køre til Aalborg, Viborg og Randers. Det er oplagt, at vi er en god by for pendlere, oplever han.

Og her kan du stadig få en byggegrund for 250.000 kroner. I Viborg koster de op over en million kroner, nævner han.

I ham får byen også endnu en fortaler for, at der snart skal flere byggegrunde til. Også til erhvervslivet, hvor store virksomheder boomer i omsætning og ansatte i disse år. Og hvor der kun er få grunde tilbage.

- Hvad nu hvis Treco, der er på mange adresser her i byen, vil samle det hele? Det kan de ikke lige nu. Vi skal sørge for, at der er muligheder, nævner Jeppe Korreborg Pedersen.

Forhåbentlig når han at vænne sig til tanken om sin nye status inden det nye byråd træder sammen i januar. Men han kan stadig knibe sig selv i armen:

- Jeg var for eksempel bybud for Sparekassen Himmerland, da Svend Jørgensen (konservativt byrådsmedlem.red) var direktør. Nu skal jeg sidde sammen med ham, og fik i øvrigt flere stemmer. Det er da vildt, smiler han