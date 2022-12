Jes løb ud på gaden i bare tæer: - Nej, nej, så skete det sgu igen!

AARS:Mens Vesthimmerlands Kommune har bebudet, at man i samarbejde med politiet forsøger at finde løsninger på, hvad der skal ske med uheldskrydset Jyllandsgade/Assersvej i Aars, så blev de ængstelige beboere ved krydset i weekenden endnu engang mindet om, at de bor ved et farligt sted, og at det haster med at få fundet en løsning.

Her skete nemlig uheld nummer fem på under et år.

En bil, der kom kørende nordpå ad Assersvej, overholdt ikke den ubetingede vigepligt. Føreren kørte ud i krydset og direkte ind i en bil, der kom kørende fra vest på øst på Jyllandsgade.

Jørgen Serup Henriksen og Jes Olsen ved det farlige kryds. De to naboer har fem gange på under et år oplevet færdselsuheld lige udenfor deres dør. Foto: Kim Dahl Hansen

Bekymrede

Det er kun få uger siden, beboerne stod frem i Nordjyske for at fortælle om deres bekymringer omkring uheldskrydset.

Her gav de udtryk for, at man sådan set bare går og venter på, at det igen skal sige bang i krydset lige uden for vinduerne.

Det "bang" kom sidst på eftermiddagen lørdag.

- Jeg stormede ud i bare tæer, og kunne konstatere, at nej, nej, nu er det sgu igen-igen-igen gået galt, lyder det fra Jes Olsen, som bor i Jyllandsgade 30.

Han hjalp det chokerede ægtepar fra Aars, som havde fået deres bil torpederet.

Jes Olsen. Foto: Kim Dahl Hansen

- Heldigvis var bilen ramt, så de ikke kom til skade. Men bilen er helt ødelagt, og de var rystede og chokerede, så de fik en kop kaffe inde i køkkenet, fortæller Jes Olsen.

Nøjagtig som sin nabo løb Birgitte Serup Henriksen, der bor i Jyllandsgade 28, også ud for at hjælpe. Det har hun også gjort ved de fire foregående uheld.

Birgitte Serup Henriksen og hendes mand, Jørgen, bor Jyllandsgade 28, i Aars. Det er huset der ses yderst til højre. Foto: Kim Dahl Hansen

Ud i sutsko

- Jeg stormede ud i sutsko. Heldigvis var der denne gang kun materiel skade, men uheldet understreger - endnu engang - hvor stort og akut behovet er for, at der hurtigt bliver gjort noget for at forbedre trafiksikkerheden i krydset, siger Birgitte Serup Henriksen.

Hun flyttede i forsommeren 2021 sammen med sin familie fra København til Aars og ind i huset ved det farlige kryds.

Siden indflytningen har Birgitte Serup Henriksen fire gange måttet styrte ud af huset for at assistere tilskadekomne ved færdselsuheld i krydset.

I lørdags kom femte gang.

Indtil i lørdags havde der været fire uheld i krydset Jyllandsgade/Assersvej i Aars på under et år. Nu er tallet fem ... Christian Made Hagelskjær

Politiet var der hurtigt

- Politiet kom hurtigt, for der var alligevel en patrulje i Aars, og begge betjente kunne fortælle, at de har været på stedet her i forbindelse med uheld adskillige gange.

- Det er da tankevækkende, siger Birgitte Serup Henriksen, som tidligere på året så en cyklist blive reddet fra den visse død ved et færdselsuheld i krydset, fordi cyklisten bar en cykelhjelm.

Hvad sker der?

Efter Nordjyske skrev om det farlige kryds for få uger siden, har både familien Serup Henriksen og Jes Olsen forsøgt at få klarhed over, hvor langt kommunen er med sagen.

Afdelingschef Kent Kås Vestergård fra Vesthimmerlands Kommune har tidligere sagt til Nordjyske, at der lige nu er en dialog med politiet omkring sagen.

Afdelingschefen understregede, at han forventer, at der inden nytår ligger en samlet plan for hele Jyllandsgade, der også tager højde for trafiktiltag.

Herefter er det ifølge Kent Kås Vestergård op til politiet at godkende planen.

Hajtænderne ved udkørslen fra Assersvej til Jyllandsgade bliver overset - det gjorde de i hvert fald i lørdags. Foto: Kim Dahl Hansen

Politikere på banen

Jes Olsen håber meget snart, at der sker noget. Også gerne inden nytår.

Vi kan altså ikke vente ret meget længere. Situationen er jo helt uholdbar. Jes Olsen

- Vi kan altså ikke vente ret meget længere. Situationen er jo helt uholdbar. Hvad sker der næste gang, spørger Jes Olsen som på onsdag har inviteret den lokale Venstremand Jakob Dyrman til kaffemøde om sagen.

Politikeren komme til at sidde på nøjagtig samme stol i køkkenet, hvor den chokerede kvinde sad efter uheldet i lørdags.

- Efter uheldet i weekenden lagde jeg et billede på Facebook, og Jakob Dyrman reagerede for at høre, om vi synes, kommunen gør nok i sagen. Det kan jeg roligt sige, at det synes vi ikke - og vi har ikke hørt det mindste. Derfor får han nu en orientering over en kop varm kaffe her i køkkenet, fortæller Jes Olsen.