Jespers bud var i orden - men budrunde skal alligevel gå om

LIVØ:- Vi vil gerne have nogle flere bud at vælge imellem, tak.

Naturstyrelsen i Himmerland udbyder endnu engang forpagtningen af feriecentret på den lille fredede Limfjordsø Livø, der er en del af Vesthimmerlands Kommune, men drives af staten.

Den nye budrunde kommer efter en første runde netop er sluttet. Her kom der to bud - det ene fra den nuværende forpagter Jesper Bergholdt Lynge.

- Jespers bud holdt sig som det eneste indenfor det kontraktmæssige. Derfor var der reelt kun hans bud. Men da vi vil gerne vil have noget at vælge imellem, så udbyder vi igen forpagtningen, siger Mads Dalsgaard, der er forstfuldmægtig i Naturstyrelsen.

Det er Naturstyrelsen, der på vegne af staten driver den lille bilfri ud.

På øen er der blandt andet et statslandsbrug, som Naturstyrelsen selv driver via en ansat landmand.

Men der er også et feriecenter med f.eks. udlejning af øens huse, teltplads samt en købmandsbutik.

Det er den del, der er forpagtet ud, og forpagtningen sker på en fem-årig kontrakt.

Jesper Bergholdt Lynge har gennem de seneste fem år haft forpagtningen sammen med hustruen Ulla, og Mads Dalsgaard forstår sådan set godt, hvis den nuværende forpagter er lidt småtræt af, at der skal laves endnu en budrunde, når nu hans bud holdt sig indenfor rammerne.

- Men det er nu ikke usædvanligt, at vi gør det på den måde. Det er faktisk helt normalt at vi annullerer udbud. Vi tjekker jo også markedet grundigt, når vi f.eks. udbyder landbrugsforpagtning rundt omkring i landet.

Jesper Lynge Bergholdt har været forpagter på Livø i fem år.

- Så, nej, det har intet at gøre med, at vi ikke vil have Jesper Lynge Bergholdt som forpagter, forklarer Mads Dalsgaard, der understreger, at den nuværende forpagter gør det godt - og kan byde ind igen.

Det har Jesper Lynge Bergholdt tænkt sig at gøre, fortæller han på Facebook, hvor han skriver, at der åbenbart er mange i Naturstyrelsen, der gerne vil sætte et fingeraftryk på, hvordan kursen sættes for Livø fremover.

- Så derfor laver Naturstyrelsen et genudbud. De vil se, om der er nogen, der tør konkurrere med os for at se, om de kan presse citronen, som han formulerer det..

Livø ligger i Løgstør Bredning. Arkivfoto

Dårlig timing

Mads Dalsgaard indrømmer, at Naturstyrelsens timing omkring det første udbud var skidt.

- Vi har udbudt forpagtningen første gang hen over jul og nytår, og det er - set i bakspejlet - nok ikke det bedste tidspunkt. Det kan sagtens have afholdt nogle fra at byde ind på grund af helligdagene, hvor det også kan være svært at få bankens garantistillelse, påpeger Mads Dalsgaard, som fastslår, at kommer der kun et enkelt bud i anden runde fra Jesper Lynge Bergholdt - så bliver den ham, som får forpagtningen.

- Men så har vi prøvet det af, siger Mads Dalsgaard.

Ændringer

Det er ændringer i forpagtningskontrakten, som gør, at Naturstyrelsen i det hele taget har udbudt forpagtningen af Livø i forbindelse med at den fem-årige kontrakt med Jesper Lynge Bergholdt udløb til årsskiftet.

Hvis der ikke var lavet de ændringer, kunne Naturstyrelsen faktisk automatisk have forlænget med Jesper Lynge Bergholdt.

Men kontraktændringerne har en sådan karakter, at Naturstyrelsen var forpligtet til at udbyde forpagtningen af Livø igen, da den fem-årige periode udløb.

Jesper Lynge Bergholdt har tidligere sagt til Nordjyske, at han sådan set gerne ser en anden kontrakt, der kan gøre det økonomisk mere attraktivt at være forpagter på den lille ø.

Hans fortjeneste har nemlig ikke været noget at skrive hjem om.

Livø rummer - blandt andet - en urskov.

Omsætning med forpagtningen af kroen, købmandshandel, øens huse med 270 overnatningspladser, teltplads samt lystbådehavn var i 2020 på godt 2,6 mio. kr.

Jesper Lynge Bergholdt har selv fortalt, at hans årsløn blev på 78.000 kr. efter at have betalt forpagtningsafgift til Naturstyrelsen.

Feriecentret kan besigtiges mandag 24. januar af mulige forpagtere i forbindelse med det nye udbud.

Tilbudsfristen for bud er mandag 31. januar 2022 kl. 12.