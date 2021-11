Jørgen fik otte bud: Sådan vil de få folk til at blive i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND:Bosætning er vigtigst - hvis man ikke kan få nogen til at bo her, så er det altså op ad bakke for landkommunen...

Asger Andersen (S) og Signe Nøhr (K)

Bosætning i Vesthimmerland blev omdrejningspunkt, da Det Nordjyske Mediehus havde indbudt til ”omvendt vælgermøde” hos AutoAars på Industrivej i Aars, hvor vælgerne var gjort til hovedpersoner og politikerne statister.

Thomas Jensen fra VesthimmerlandsListen.

Spidskandidaterne fra de opstillede partier til kommunalvalget i Vesthimmerland Kommune 16. november var for en gangs skyld henvist til tilhørerpladserne i en valgdebat, som blev styret af konceptchef Tom Bue og digital debatredaktør Johannes Jacobsen fra mediehuset.

Det kom hurtigt til at stå de to klart, at hvis der er noget, som optager vælger og politikere i landkommunen, ja, så er det bosætning.

Kommunen er nemlig presset på indbyggertal.

Mens indbyggertallet i hovedbyen Aars kører op, så kniber det alle andre steder i Vesthimmerland bare at holde det nuværende indbyggertal.

På scenen i autohuset - som repræsentanter for vælgerne - stod 65-årige Jørgen Sørensen, der er bosat i Aars og tidligere formand for handelsstandsforeningen i Aars. Ved siden af havde han var 32-årige Kasper Nielsen, som er ansat i AutoAars og bor med sin familie i Hornum.

På hver deres måde er de to vælgere gode eksempler på, hvad bosætning betyder.

Jørgen Sørensen og Kasper Nielsen var på scenen - de var dagens hovedpersoner.

Jørgen Sørensens butikker i Aars kommer til at mangle kunder, hvis ikke der er indbyggere nok. Butikkerne kan nemlig ikke alene leve af kunder fra Aars. De skal også have kunder ind fra landsbyerne for at handle.

Niels Krebs Hansen fra de konservative havde tydeligvis et muntert valgmøde...

Og Kasper Nielsens hjemby Hornum står til at miste faciliteter, hvis ikke folk bosætter sig i byen. Det kan f.eks. være skole eller idrætsfaciliteter.

- Detailhandlen er det vigtigste for Vesthimmerland, lød det fra Jørgen Sørensen, mens Kasper Nielsen svarede de små landsbyers overlevelse, da de to blev bedt om at pege på det vigtigste emne i valgkampen.

27-årige Signe Nøhr er borgmesterkandidat for de konservative satte sin valgplakat op...

Begge bud peger bare direkte ind i den store udfordring: Bosætning.

Uden indbyggere er der hverken butikker eller landsbyer, og derfor fik spidskandidaterne fra partierne også omgående stukket en mikrofon op i snuden af Tom Bue, så de kunne komme med bud på, hvad de vil gøre for landkommunen kan få nogle flere indbyggere.

På første række - fra venstre Per Bach Laursen (V), Theresa Berg Andersen (SF), Lars Rem (Nye Borgerlige) og Signe Nøhr (K)

Socialdemokraten Asger Andersens bud lød på, at kommunen skal gøre alt, hvad den kan for at forsøge at holde på de unge, så de ikke rejser fra kommunen, mens VesthimmerlandsListen Thomas Jensens bud lød på, at ildsjælene i landsbyerne selv må byde ind med initiativtager, der så skal støttes fra kommunen. Det er nemlig indbyggerne der ved bedst selv.

Enhedslistens AnneMette Bach i midten.

Enhedslistens AnneMette Bach, der selv bor i Ranum, sagde, at det er en hovedopgave for kommunen at understøtte arbejdet med at gøre netop landsbyerne attraktive for unge, mens Venstres Per Bach havde en lidt anden vinkel.

Tom Bue (t.v.) og Johannes Jacobsen styrede slagets gang - og på scenen var Jørgen Sørensen og Kasper Nielsen.

Han vil ikke forsøge at holde på de unge, de skal have lov at komme ud i verden, men bagefter må de meget gerne vende hjem til Vesthimmerland, fordi kommunen har noget at byde på.

Anne-Marie Jørgensen fra Kristen Demokraterne i midten. Til Venstre Anne Mette Bach fra Enhedslisten og til højre Stefan Larsen fra Nye Borgerlige.

KristenDemokraternes Anne-Marie Jørgensen påpegede, at hun selv er det gode eksempel på at være rykket hjem til Vesthimmerland. Hun er født og opvokset i Vilsted, og flyttede for nogle år siden tilbage til sin fødeby, hvor hun er omgivet af kreative folk og skøn natur. Det lokkede hende til.

Digital debatredaktør Johannes Jacobsen.

Fremskridtspartiets Niels Chr. Christensen bor i Borregaard, men har tidligere boet i Hornum, og på vælgermøde fortalte han, at han i Hornum havde opført en ridehal - helt uden at spørge nogen. Heller ikke kommunen....

Niels M. Christensen fra Fremskridtspartiet.

Og så pointerede han, at godt landsbyliv er alfa og omega for bosætning.

Theresa Berg Andersen, SF.

Lars Rem fra Nye Borgerlige, der selv bor i Hvalpsund, lod klart forstå, at det er vigtigt for kommunen at holde fokus udenfor Aars også - og man sørger for dyrke de særegne kvaliteter områderne har hver især, mens SFeren Theresa Berg Andersen pointerede, at kommunen har en opgave i at sørge for faciliteterne er til stede - også i landsbyerne. I bestræbelserne på at kunne tiltrække beboere. Det er f.eks. skole eller plejehjem.