Jørgen har fået hele familien med - og nu er der købt op igen

LØGSTØR:- Bare rolig... Der er ingen tvang. Alle har gjort det af egen fri vilje.

54-årige Jørgen Højslet griner.

Men er - tydeligvis - alligevel ret godt tilpas med de valg, hans og hustruens tre børn har taget.

De er nemlig alle tre blevet en del af det, man efterhånden godt kan kalde et "Tøjimperium".

I hvert fald er realiteten, at familien Højslet fra Løgstør nu ejer fem tøjbutikker i fire byer - Løgstør, Farsø, Fjerritslev og Aabybro.

Flasket op

- Børnene er flasket op med butikken, og de synes - siger de selv - at det er sjovt. Og naturligvis er jeg glad for, at de gerne vil være en del af det, smiler Jørgen Højslet, der for næsten 30 år siden købte sin første butik.

Jørgen Højslet i butikken i Løgstør. Foto: Lars Pauli

Det var hans læreplads i Løgstør, hvor han kom i lære i 1986.

Butikken i midtbyen i Løgstør fik han i 1993 mulighed for at overtage sammen med en kompagnon, Jesper Hannesebo, der senere trådte ud.

Til gengæld kom hustruen Bettina, der var i slagterlære i Slagterbutikken lige ved siden af tøjbutikken, hurtigt med i Buksesmeden.

Seneste skud

Det seneste skud på stammen - butikken i Aabybro - åbner omkring 1. oktober - og kommer til at hedde: Tøjeksperten Buksesmeden Aabybro.

Dermed står Højslet bag tøjbutikker med omkring 20 ansatte i de fire byer.

Generationsskifte

Og nu står parrets tre børn altså for alvor klar til at ville være med.

Børnene har hver oprettet deres holdingselskab - og der er sat gang i et glidende generationsskifte.

19-årige Mathilde havde egentlig besluttet sig for et sabbatår efter gymnasiet, men er netop gået i lære. Hun kommer til at få en stor del af sin tid i den nye butik i Aabybro samt i Fjerritslev.

24-årige Mathias har været butikschef i butikken i Fjerritslev siden overtagelsen i 2018, da han blev færdig med sin HHX-eksamen.

Mathias Højslet står for butikken i Fjerritslev. Foto: Lars Pauli

Og den ældste, 26-årige Martin, har med en uddannelse som international markedsføringsøkonom i baghånden valgt at vende hjem for også at være med i butikken i Løgstør.

Ikke nok med det - det er også blevet plads til Mathias' kæreste, Karina, i tøjdynastiet. Hun starter lige om lidt, og kommer til at stå for HR, SoMe, ligesom hun får ansvar for webshoppen.

Familien Højslet samlet. Fra venstre Bettina, Jørgen, Mathilde, Mathias og Martin. Privatfoto

- Med over 20 ansatte på lønningslisten, kommer HR-delen til at fylde mere og mere. Vi skal desuden være synlige på de sociale medier - de betyder meget i vores markedsføring, ligesom webshoppen også skal vokse sig større. Derfor kommer Karina - sammen med Mathilde - til at stå for de dele, siger Jørgen Højslet.

Datteren Mathilde er kommet i lære. Foto: Lars Pauli

Hustruen står for indkøb

Hustruen Bettina tager sig af indkøb i dameafdelingen. Og agerer derudover husmor for den travle familie.

- På damesiden er der langt oftere indkøb end på herresiden. Det er faktisk hver tredje uge, og vi får varer ind til dameafdelingen hver dag.

- Sådan er det slet ikke på herresiden, hvor cyklus er anderledes, da der er færre, men større leverancer, fortæller Jørgen Højslet, der - selvom han efterhånden har inddraget hele familien i forretningen - gør en dyd ud af, at der ikke altid bliver snakket forretning.

Jørgen Højslet overtog butikken i starten af 90erne. Foto: Lars Pauli

Derfor er der købt et sommerhus i Lendrup, hvor der skal være tid til afslapning.

- I dagligdagen fylder butikkerne og driften meget. Mathilde bor stadig hjemme, mens Mathias og Martin begge bor i Aalborg med deres kærester, og om aftenen snakker vi alle ofte sammen over FaceTime omkring driften af forretningerne.

- Selv har jeg vel en arbejdsuge på 60-70 timer. Derfor er det godt at have et sted, hvor der kan slappes af, siger Jørgen Højslet, der også har haft butik i både Aalborg og Nibe.

Konstant indbrud

- Vi lukkede i Nibe, fordi der konstant var indbrud - og forretning i Aalborg var ikke lige os. Men vi fik det prøvet af, siger Jørgen Højslet, som nu sammen med sit hold koncentrerer kræfterne i Tøjeksperten Buksesmeden Løgstør, Sportigan Løgstør, Buksesmedens Outlet Løgstør, Tøjeksperten Buksesmeden Fjerritslev, Tøjeksperten Buksesmeden Farsø og altså nu snart også Tøjeksperten Buksesmeden Aabybro.

Det startede med en enkelt tøjbutik i Løgstør. Nu har han Jørgen Højslet fire forretninger, og alle i familien er blevet involveret. Foto: Lars Pauli

Buksesmeden er franchisetagere af den største landsdækkende herretøjskæde, mens Sportsafdelingen i Løgstør ligeledes er franchisetager af Sportigan-kæden.

- I begge kæder nyder vores kunder derfor godt af landsdækkende bytte/gavekort service, siger Jørgen Højslet, der - ved nærmere eftertanke - får sig regnet frem til, at der vel egentlig er syv butikker.

- På en måde kan man godt sige, at vi har syv afdelinger i de fire byer. Løgstør er nemlig delt op i tre - butikken i stueplan med dame- og herretøj, sportsbutik på første sal - og så vores outletbutik, der er placeret i Torvegade, siger Jørgen Højslet.

Han fortæller, at i outletbutikken har fem andre butikker lejet sig ind, og her sælger Buksesmeden også deres ting.

Det startede med en enkelt tøjbutik i Løgstør. Nu har han Jørgen Højslet fire forretninger, og alle i familien er blevet involveret. Løgstør d.19 august 2022 Foto: Lars Pauli

Glæder sig

Jørgen Højslet glæder sig til at få gang i den nye butik i Aabybro.

- I vores nye afdeling i Aabybro vil der være et stort udvalg af herretøj fra blandt andet mærker som Eterna, Bison, Lindbergh, Meyer-Hosen, Sunwill, DIGEL, JBS, Wrangler samt flere. Desuden etableres en delikatesseafdeling med specialiteter i gin, rom og diverse spiritus fra Den Svenske Skattekiste, som er samarbejdspartner i alle vores butikker, fortæller Jørgen Højslet.

Udover dame- og herretøj samt sportstøj er forretningen også leveringsdygtige i profil- og arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj samt klarer broderi og logotryk. Der forhandles blandt andet Kansas, F-engel, Id, Hksdk, Airtox, Brynje.