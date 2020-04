Johnnys pub fik den første bøde for at holde åbent i Nordjylland: - Det er politiet, der har dummet sig

Nordjyllands Politi kunne torsdag eftermiddag meddele, at de for første gang havde udstedt en bøde for overtrædelse af de nye midlertidige regler, som forbyder serveringssteder, at servere mad og drikkevarer, som indtages på stedet.

Bøden blev udstedt til Pub14 i Farsø, men her mener ejerne ikke, at de har trodset noget forbud.

- Vi har ikke holdt åbent, siger ejer Johnny Haldrup til NORDJYSKE.

- Vi har været i gang med at renovere hernede, når nu vi alligevel holdt lukket. Derfor har vi haft nogle ansatte og nogle håndværkere gående, men døren har været låst.

Nordjyllands Politi fortæller, at de tidligere har været forbi stedet flere gange, efter at have modtaget anmeldeler om, at der foregik servering på stedet, og Johnny Haldrup bekræfter også, at de har været forbi.

- De har banket på ruden et par gange, men hver gang har de konstateret, at vi gik hernede og arbejdede, og så er de kørt igen, siger han.

Ejerne fortæller til NORDJYSKE, at de flere gange har rådført sig hos politiet, for at sikre at de ikke overtrådte nogle af de nye regler, som regeringen har indført.

Johnny Haldrup kan blandt andet fremvise et skærmbillede fra sin telefon, som viser at han har ringet til politiet flere gange onsdag den 1. april, inden klokken 17, hvor politiet udstedte bøden.

- Jeg synes faktisk at det er noget svineri, at vi bliver dømt for noget, selv om vi har ringet og rådført os med politiet, siger han.

Skærmbilledet fra Johnny Haldrups telefon viser, at han har ringet til Nordjyllands Politi flere gange i løbet af onsdag den 1. april. Privatfoto

Hos Nordjyllands Politi, er man dog af en anden opfattelse.

- Vi har talt med ejeren, de gange vi har været dernede, siger vicepolitiinspektør Poul Severinsen fra Nordjyllands Politi til NORDJYSKE og afviser, at han skulle være bekendt med, at Johnny Haldrup har kontaktet politiet forud for, at de udstedt bøden.

- I så fald er jeg ikke klar over, hvem han har talt med, siger Poul Severinsen.

Politiets efterforskning skal nu klarlægge præcis, hvad der er sket. Blandt andet skal der foretages en del afhøringer.

Johnny Haldrup har modtaget en bøde på 5000 kroner, men har ikke tænkt sig at betale den.

- Jeg føler, at det er en hetz, for selvfølgelig skal man overholde reglerne, men jeg synes virkelig, at politiet har håndteret det her ekstremt dårligt, for vi har forsøgt at rådføre os, og så ender vi alligevel med at få en bøde. Men jeg er klar til at gå i retten, for jeg vil ikke betale, siger han.