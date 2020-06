Jolle kæntrede i Limfjorden: Tre personer reddet i land

HVALPSUND:Søndag eftermiddag fik Nordjyllands Politi en melding om, at en jolle var kæntret ud for Hvalpsund Lystbådehavn. På jollen var en voksen og to børn, der hoppede i vandet og svømmede i land.

- De havde alle redningsvest på og lå fint i vandet. Det skete heldigvis tæt på lystbådehavnen, så der var flere både i området, der hurtigt fik dem reddet i land, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard.

Ifølge Poul Fastergaard var det en hurtig redning, og de tre personer var sikkert i land, før politiets patrulje nåede frem.

-Det var ret udramatisk. Da de kom i land, blev de tilset af en paramediciner, og der var ikke sket dem noget, siger Poul Fastergaard.