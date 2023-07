Skilte fjernet - der må bades igen

VESTHIMMERLAND: Jubiiii! Så kan der bades igen.

Vandhunde med trang til en dukkert i fjorden langs den Vesthimmerlandske Limfjordskyst kan ånde lettede op. I hvert fald i denne omgang.

Efter en længere periode, hvor badning er blevet frarådet, så viser resultaterne fra målinger ved badestrandene, der netop er kommet, at man nu igen kan hoppe i bølgen blå alle steder i Limfjorden.

Skiltene pilles ned. Privatfoto

- Hvilket selvfølgelig er en dejlig melding efter flere frustrerende men nødvendige meldinger om at have frarådet badning, skriver kommunen på sin facebookside, hvor det oplyses, at de sidste skilte nu fjernes - og man åbner Illerisøre, Stistrup, Trend, Løgstør, Hessel og Lovns igen.

Så kan der igen bades. Privatfoto

- I løbet af sommeren opfordrer vi jer alle til at holde øje med den fysiske skiltning på strandene, skriver kommunen på siden.

Det har været et forhøjet indhold af enterokokker ved badestrandene, der har været årsag til, at badning frarådes i Limfjorden.