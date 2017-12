Jul over hele Aars

AARS: Aars gik søndag fuldstændig i julemode, da Kimbrerbyen præsenterede det længste juleoptog i miles omkreds.

Karameller, nissemænd og store, glade julesmil hos forventningsfulde børn med julelys i øjnene fyldte gader og stræder, så man ikke kunne undgå at komme i julestemning...

Som traditionen foreskriver, var det Falck-biler, der dominerede her. Med hele ni Falck-biler - nye som gamle - samt julemænd på rensdyr, hestevogne med glade børn og snemænd var julestemningen ikke til at tage fejl af.

Optoget, ført an af et nisseklædt orkester, tog turen gennem Himmerlandsgade, hvor i tusindvis af forventningsfulde børn og barnlige sjæle havde taget opstilling for at se et optog, som blandt andet også bød på en legendarisk karamelkanon, der skød julen ind.

Aars Handelsstandsforening havde udover optog gennem byen samt juleåbent i butikkerne også indbudt ballon-julemanden til at underholde i midtbyen.

The Christimas Carolers sang også rundt omkring i gaderne i Kimbrerbyen.