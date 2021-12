Julefest i Farsø for danseglade aflyst

FARSØ:For andet år i træk må Farsø Hotel som arrangør aflyse den traditionsrige julefest for de danseglade 5. juledag onsdag aften med populære Kandis på scenen.

Ifølge hotelvært Erik Pedersen har juleballet med Kandis været en næsen uafbrudt tradition i Farsø i omkring 30 år.

Kandis har spillet til juleballet i Farsø næsten uafbrudt de sidste 30 år. Arkivfoto: Lars Pauli

- Der har kun været enkelte aflysninger med orkestret gennem de mange år, og at det igen i år bliver aflyst grundet nye corona restriktioner er der ikke rigtig noget at gøre ved som arrangør. Uanset restriktionerne er det nok også et spørgsmål om folk i det hele taget ville turde at møde op til juleballet, hvor der vanligt er omkring 300 deltagere til spisning og dans, påpeger Erik Pedersen.

FUIK´s Venner også ramt

Det er ikke kun Farsø Hotel, der i år grundet nye corona restriktioner for andet år i træk må aflyse deres julebal, det samme gælder FUIK´s Venners traditionelle bal 2. juledag.

Her havde venneforeningen for fodboldklubben Farsø-Ullits Idrætsklub FUIK ellers igen hyret det nordjyske band Pleasure Patrol med Mikkel Tejlgaard fra Farsø i front som forsanger.

Som formand for FUIK´s Venner beklager Jens Røschmann aflysningen.

Formand for FUIK´s Venner Jens Røschmann håber den mangeårige tradition med ballet 2. juledag i Farsø kan genoptages om et år. Arkivfoto: Bente Poder

- Der er nemlig tale om en omkring 50 år gammel tradition med ballet på hotellet 2. juledag. Jeg kom nemlig selv med i fodboldklubben i begyndelsen af 1970érne, hvor den dengang stod for juleballet. Venneforeningen blev stiftet i 1975 og har siden stået for arrangementet, forklarer han.

Støtter moderklubben

Ifølge formanden er formålet med venneforeningen ved en række aktiviteter at skaffe penge til fodboldklubbens ungdomsarbejde.

- Men her fik situationen med corona allerede i fjor betydning for vores sædvanlige forskellige pengegivende aktiviteter i løbet af året. Det har betydet færre penge til fodboldklubben, men heldigvis har vi op til jul haft mulighed for som sædvanligt at sælge juletræer og pyntegrønt i Farsø. Her fra mandag 27. december og frem til nytårsaften sælger vi i samarbejdet med lokale XL Byg i lighed med tidligere år nytårskrudt foran Dronning Ingrid Hallerne i Farsø, påpeger formanden for venneforeningen og tilføjer:

- Juleballet er dog ikke altafgørende for vores indtjening, men under alle omstændigheder håber jeg den mangeårig tradition kan genoptages om et år.

I lighed med hotelvært Erik Pedersen kunne han også frygte, at folk ligefrem ikke turde deltage i et julebal på Farsø Hotel grundet frygt for corona smitte, hvis myndighederne ikke havde forbudt det med de nye skærpede restriktioner her i december.