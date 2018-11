Julelys bliver på Kirkebys kunstværk trods voldsom kritik

AARS: Trods voldsom kritik bliver der ikke ændret på beslutningen om at hænge lyskæder på den 35 meter lange murstensskulptur af den berømte kunstner Per Kirkeby i centrum af Aars.

Torsdag var formændene for de stående udvalg i Vesthimmerlands Kommune samlet, og her havde det ømtålelige emne presset sig ind på dagsordenen. Det har vakt vrede, at kommunens administration har givet Handelstandsforeningen tilladelse til at banke kromrør fast i kunstværket, som blev opført på Kimbrertorvet i 1995.

Kritikken kommer blandt andre fra Palle Rønde Møller, tidligere formand for Vesthimmerlands Kunstforening og en af drivkræfterne bag, at skulpturen kom til byen.

- Det her viser en total uvidenhed om spillereglerne i kunstens verden, sagde han forleden til NORDJYSKE.

Efter mødet med udvalgsformændene torsdag besluttede borgmester Per Bach Laursen (V), at juleudsmykningen ”bliver hængende til efter jul”.

