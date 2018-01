Kæmpe computerparty i gang i Aars

AARS: 612 computerglade unge, men også enkelte lidt ældre, mennesker er i denne weekend samlet i Messecenter Vesthimmerland for at spille computer. Alle har de medbragt egen computer, som de bruger til at spille både med og mod de andre, som også er med til "The Party - Next Generation", TPNG, et stort computer arrangement, som slår dørene op for andet år i træk.

De tilmeldte kunne sætte computere op fra klokken 15 fredag eftermiddag, og der lukkes først ned igen søndag klokken 13.

"The Party Next Generation" er et af landets største begivenheder af sin art. Udover venskabelige dyster mod venner og bekendte, kan hold også tilmelde sig og deltage i konkurrencer i computerspillene CS:GO, Rocket League, League of Legends, Heartstone og Owerwatch.

Arrangørerne kan glæde sig over et fuldstændig udsolgt arrangement, på trods af, at der i år er plads til 200 flere deltagere end i fjor.

- Det har krævet hårdt arbejde og fokusering. derudover kom vi godt afsted sidste år, hvor vi fik stablet et fint event på benene. Det tror jeg har rygtet sig, og så er der mange, der gerne vil prøve det, siger Anders W. Christensen, arrangør af TPNG.

Han og holdet bag har kontrakt med Messecenter Vesthimmerland om at afholde eventen i fem år.