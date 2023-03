Kæmpe golfturnering rykker fra Himmerland

GATTEN:Dette års Made in Himmerland bliver den sidste, der skal afholdes i Himmerland i denne omgang. Det står klart, efter at Fonden Made in Denmark Golf overdrager arrangementet af turneringen til selskabet Golfpromote, der også driver Ecco Tour og den danske Challenge Tour turnering.

Det fremgår af et nyhedsbrev fra Ecco Tour.

- I HimmerLand glæder vi os rigtig meget til at afholde den 9. Made in HimmerLand i juli. Det bliver samtidig den sidste golfturnering i denne omgang hos os og vi glæder os meget til det brag af en folkefest, som det bliver, og at vi på denne måde kan sende golfturneringen rigtig godt videre ud i det danske land. Det er, og har været, en kæmpe fornøjelse at være vært for Made in HimmerLand,” siger CEO for HimmerLand Resort, Mette Ravn i nyhedsbrevet.

Men efter turneringen i Gatten i dagene 6. til 9. juli overgår golfturneringen altså til selskabet Golfpromote.

Herfra siger direktør Flemming Astrup i nyhedsbrevet, at det har været fantastiske år i Himmerland.

- Vi skylder Lars Larsen Group og Fonden Made in Denmark Golf en kæmpe tak for samarbejdet – uden dem var det aldrig lykkedes. Men vi glæder os også over, at det er lykkedes os at lave en ny aftale med DP World Tour, og det bliver spændende at skulle stå helt på egne ben. Vi har en god dialog med flere klubber og kommuner om fremtiden og glæder os til at præsentere mere til Made in HimmerLand til juli. Lige nu har vi fuldt fokus på at give Made in Himmerland en fantastisk finale,” udtaler CEO for GolfPromote, Flemming Astrup.

Made in HimmerLand har været afholdt siden 2014 og er en del af DP World Tour. I løbet af de år, Made in HimmerLand har været afholdt, har omtrent en halv million publikummer besøgt turneringen, hvor der er blevet uddelt pengepræmier for tæt på 150 millioner kroner.