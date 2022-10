Kæmpe nordjysk center åbner hotel: Kom med ind og kig

GATTEN:Det store HimmerLand-resort i Gatten i Vesthimmerland åbnede fredag eftermiddag en spritny hotelfløj med 26 nye værelser inklusive suiter og mødefaciliteter.

Der var smil på gæsterne, som blev vist rundt i den nye hotelfløj. Foto: Bo Lehm

Det skete, da direktør Mette Ravn klippede det røde bånd til de nye værelser.

Der var mødt en del op for at være med og få en rundvisning. Foto: Bo Lehm

Med udvidelsen går resortet fra 60 til 86 værelser.

FAKTA OM DEN NYE HOTELFLØJ 26 nye hotelværelser med egen terrasse eller balkon med udsigt til golfbaner Heraf seks suiter med egen tagterrasse. To store mødelokaler med egne terrasser med udsigt til golfbaner og Sjørup Sø, som både kan bruges til møde og konference og som loungeområder for hotelgæster Den nye hotelfløj har fået en smart vinduesløsning leveret af SageGlass, som automatisk toner ruderne efter solens lys, så man altid har en behagelig udsigt fra værelserne. VIS MERE

Første spadestik blev taget i september 2021. Nu er hotelfløjen endelig klar til brug, og det glæder Mette Ravn.

CEO Mette Ravn holdt en kort åbningstale, hvorefter hun klippede det røde bånd. Foto: Bo Lehm

Udsolgte

- Vores nuværende værelser er ofte udsolgte, og vi har brug for flere værelser og mødefaciliteter. Åbningen af de 26 nye værelser underbygger samtidig vores transformation til et helhjertet resort, hvor vores gæster kan bo året rundt, siger Mette Ravn, der er glad for mange valgte at lægge vejen forbi åbningen.

Wow - udsigt over golfbanen... Foto: Bo Lehm

- Vi har jo gang i mange byggeprojekter, så det er dejligt at se der er interesse for vores resort. Det næste vi, inden for kort tid, kan præsentere, er blandt andet padelbaner, fortæller Mette Ravn.

Direktør Mette Ravn. Foto: Bo Lehm

Sportsanlæg

Udover hotelfløjen kan HimmerLand nemlig senere på året præsentere et stort sportsanlæg, som udover padelbaner også kommer til at indeholde in 9-mands kunstgræs fodboldbane og en tennisbane.

Mette Ravns åbning blev overværet af både husejere (i HimmerLand er der 350 privatejede feriehuse), repræsentanter fra Vesthimmerlands Kommune, virksomheder og ledere fra andre Lars Larsen Group Selskaber. Foto: Bo Lehm

Til næste år åbner HimmerLand Multihal med halfaciliteter, fitness og indendørs golfsimulatorer.

Der var lidt godt til ganen for dem, der var mødt frem. Foto: Bo Lehm

En gennemgående stil

HimmerLands Hotelchef Jane Andersen er også begejstret for tilføjelsen af de nye hotelværelser.

Seks suiter med egen tagterrasse. Foto: Bo Lehm

- Med de nye værelser synes jeg, vi sætter en høj standard for, hvad vi mener er en kvalitetsoplevelse - med farver, møbler og en indretning som inspirerer.

Rundvisning. Foto: Bo Lehm

- Vi har bygget seks af værelserne som deciderede suiter med egen terrasse, egen stue, og en fantastisk udsigt for de af vores gæster, der efterspørger noget ekstra. Det kan vi give dem nu, siger Jane Andersen, der er overbevist om, at gæsterne vil sige "wow".

Kom indenfor og kig, lød det fra slags- og marketingschef Helle Thomasberg. Foto: Bo Lehm

- Dernæst tror jeg, de vil bemærke, hvordan det føles rart og lækkert at bevæge sig rundt – ikke kun på de nye værelser – men på hele resortet, fordi vi arbejder så hårdt på at sikre, at uanset om du er i vores spa eller i en af vores restauranter, så oplever du genkendeligheden i vores farver, materialevalg og den helt unikke stemning, vi har her i HimmerLand, siger Jane Andersen.

26 nye værelser heraf seks suiter med egen tagterrasse. Hotelfløjen byder også på to store nye mødelokaler med egne terrasser. Foto: Bo Lehm

Spa har fået en tur

Tidligere var centret mest kendt for golf, men i disse år omstilles centret til et resort med en lang række andre aktiviteter.

Værsgo´ - kom indenfor og tag et kig.... Foto: Bo Lehm

Åbningen af hotelfløjen kommer kommer kort tid efter HimmerLand genåbnede sin spa efter seks måneders totalrenovering - en af de største renoveringer siden spaafdelingen blev tilføjet resortet på Lars Larsens Vej i starten af 2013.

Den nye hotelfløj er en del af en kæmpe investering i Gatten på omkring en halv milliard kroner. Foto: Bo Lehm

Der er blandt andet tilføjet både en urtesauna og en panoramasauna, hvor sidstnævnte byder velkommen til saunagus. Skal man køles ned, kan man gøre det i sne fra den nyinstallerede snowbliss.

Snart kommer der flere faciliteter til. Udover hotelfløjen kan HimmerLand nemlig senere på året præsentere et stort sportsanlæg, som udover paddlebaner også kommer til at indeholde in 9-mands kunstgræs fodboldbane og en tennisbane. Til næste år åbner HimmerLand Multihal med halfaciliteter, fitness og indendørs golfsimulatorer. Foto: Bo Lehm

Hidtil har HimmerLand mest været kendt for golf.

Blandt andet lægger stedet baner til golfturneringen Made In Himmerland.

HimmerLand i Gatten bød indenfor. Foto: Bo Lehm

Resortet i Gatten har Jysk-familien i ryggen. Det er Lars Larsen Group, der ejer stedet, hvor afdøde Dyne-Larsens søn, Jacob Brunsborg, nu er bestyrelsesformand.