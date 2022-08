Kærligheden blomstrerede fra første sekund: - Der kom hun ind på værtshuset, ung og smuk ...

ARDEN:- Der kom hun ind, ung og smuk, på værtshuset. Vi faldt i snak - og, ja, vi har holdt sammen lige siden ...

57-årige Jess Christensen fra Arden kigger med kærlige glimt i øjet over på sin hustru, Lene Christensen, der også er 57.

Lene og Jess Christensen fra Arden i deres Debbie. Foto: Lars Pauli

Han smiler, som første gang han så hende kun 19 år gammel træde ind på værtshuset Storm P i Adelgade i Hobro.

Det var i 1984.

Ægteparret har i medgang og modgang holdt sammen siden den aften på værtshuset, der dengang lå over for Føtex i vikingebyen i Himmerland - og omdrejningspunktet for dem har gennem hele livet været gamle amerikanske biler.

- Ja, kærligheden blomstrede fra første sekund, husker Jess Christensen, der allerede ved det første stævnemøde havde en brændende lyst til at fortælle om sin store passion for amerikanerbiler.

Men han ventede til dagen efter.

Parret kører omkring 5000 km. om året i bilen. Foto: Lars Pauli

- Heldigvis syntes hun godt om det, da jeg fortalte, at jeg er fuldstændig besat af gamle biler fra USA, griner Jess Christensen, som er vokset op på Shell-tanken i Arden, hvor hans far var specialist i Mercedes.

- Men Mercedes blev aldrig rigtig mig, siger Ardenmekanikeren, der på ferier hos familie i Sverige til gengæld fik voldsom smag for amerikanske dollargrin.

I 1950'erne og 1960'erne var der masser af krom på de amerikanske dollargrin. Foto: Lars Pauli

Sverige er det land uden for USA, hvor der kører flest gamle amerikanerbiler.

- I Sverige er de helt tossede med amerikanerbiler, og det blev jeg også - ligesom resten af familien i Sverige.

Interesse vakt

- Det var der i Sydsverige, min interesse blev vakt, husker Jess Christensen, som dagen efter sit første møde med Lene på værtshuset i Hobro med nyforelsket stemme i timevis fortalte vidt og bredt om sin lidenskab.

Han kan stadig fortælle i timer om bilerne fra Guds Eget Land, der i 50'erne og 60'erne stod med skinnende blank krom og enorme V8-motorer, som sluger benzin i mængder, der kan få miljøaktivister til at slå korsets tegn, gå i koma og få blodstyrtninger.

En kæmpe V8-motor hører til ... Foto: Lars Pauli

Havde allerede en

Faktisk havde Jess Christensen allerede en amerikanerbil, da han mødte sin udkårne på værtshuset i Hobro.

- Som 14-årig - i 1979 - købte jeg for halvdelen af mine konfirmationspenge en Pontiac Laurentian fra 1961, og Lene var heldigvis ikke synderlig skræmt fra vid os sans, da jeg fortalte hende om, hvor vild jeg - også - var med den bil, siger Jess Christensen.

Faktisk var Lene vist nærmere tiltrukket af ungersvendens bekendelser omkring hans bilkærlighed og passion for de store biler.

Sammen så de i hvert fald filmen "Sidste nat med kliken".

Lene og Jess Christensen ved Debbie. Foto: Lars Pauli

Det er en amerikansk drama- og filmkomedie fra 1973, instrueret af George Lucas og produceret af Francis Ford Coppola.

Store dele af manuskriptet er baseret på George Lucas’ egne erindringer fra teenageårene i Modesto i Californien.

Filmen har siden hængt ved ægteparret siden deres første møde - det er blevet ”deres film”.

Den har fået en helt speciel betydning for dem.

Den gamle Chevy er langt over en halv mio. kr. værd, så der bliver passet godt på den. Foto: Lars Pauli

Mange amerikanerbiler

Gennem årene har ægteparret haft en lang række amerikanske biler - blandt andet Chevrolet 1956, en Dodge Dart og en meget speciel Chevrolet Camaro Cabriolet, der kun blev lavet i 3500 eksemplarer.

En Chevrolet fra 1955 står som noget specielt. Den gik parret nemlig sammen og polstrede om hos Lenes farfar, der var autosadelmager Andreasen i Hobro.

Bilen bliver passet og plejet. Foto: Lars Pauli

- Ha, ha, så gik vi to unge der sammen og fik ombetrukket sæderne i rødt og hvidt kunstlæder for at få bilen ud at køre til foråret, griner Lene, der bliver varm om hjertet, når hun tænker på den gamle George Lucas-film, som har fulgt parret altid.

Den var der pludselig

I deres evige søgen efter den næste amerikanerbil dukker der pludselig en bil op, som optræder i filmen, og parret husker tydeligt den dag for næsten 10 år siden, hvor familien blev lykkelig ejer af en 1958 Chevrolet Bel Air Impala Sport Coupe med en legendarisk W-Block - første generation Big Block-motor.

Jess Christensen fra Arden er glad ejer af bilen. Foto: Lars Pauli

- Og nu bliver det lidt teknisk: Den har en 348 kubiktommer stor motor, der er forgænger til 409 kubiktommer-motoren. Og hvorfor nævner jeg nu det, spørger Jess Christensen ...

Bilen står original. Foto: Lars Pauli

- Jow, for I ved nok, det er den der motor som The Beach Boys lavede en sang om ... “She’s so fine my 409”. Den kender vi jo alle sammen, lyder det fra Jess Christensen, der med stor glæde ser tilbage på den dag i 2013, hvor drømmen om drømmebilen blev til virkelighed.

- Lene har altid snakket om den bil, lige siden vi så filmen første gang som helt unge. Derfor var det en stor glæde, da det lykkedes os at få lov til at købe en, fortæller Jess Christensen, der sammen med sin hustru har døbt deres bil Debbie - et navn, der optræder i den legendariske film ...

Masser af smukke detaljer. Foto: Lars Pauli

- I de næsten 10 år vi har haft Debbie, har den bragt os så utrolig meget glæde.

- Vi bruger den blandt andet til træf, hvor der er et helt unikt venskab. Her mødes høj og lav, ung og gammel på kryds og tværs på lige fod omkring vores passion.

- Det er en meget stor del af vores liv. Ture i ”Debbie” er der, hvor vi slapper af, fortæller Jess Christensen, der sammen med hustruen i sommerhalvåret ofte tager den gamle bil rundt i smukke Nordjylland.

Mekaniker-ouftit al la 2022 mødes med Impala... Foto: Lars Pauli

F.eks. til biltræf på en rasteplads i Lundby Krat syd for Aalborg, hvor bilentusiaster mødes hver tirsdag aften for at "sparke dæk og få en god bilsnak".

Når vejret er godt dukker flere hundrede biler op her om tirsdagen.

Bil står som da den rullede ud af samlebåndet i USA. Foto: Lars Pauli

Faktisk var Jess Christensen en af idémændene til det ugentlige biltræf, der nu er gået hen og er blevet et samlingssted for bilgale nordjyder.

Ren nostalgi. Foto: Lars Pauli

- Det er hyggeligt at komme ud og møde andre med samme passion for biler, siger Jes Christensen, der er selvstændig mekaniker i Arden, hvor han driver Ringvejens Teknicar.

Debbies hjørne af værkstedet. Foto: Lars Pauli

Her er en del af værkstedet er indrettet som en speciel garage til Debbie. Garagen emmer - naturligvis - af nostalgi fra dengang i 1950erne, hvor amerikansk bilindustri havde sin guldalder.

- Du ved, det var dengang der var rigtige biler til, smiler Jess.

Og Lene nikker.