Kærligheds-konkurrence spoleret af svindlere

I en ånd af kærlighed og et forsøg på at engagere gode kunder satte handelsstandsforeningen i Aars forleden et gavekort på højkant i anledning af valentinsdag.

Men mandag var der hverken fryd, gammen eller amoriner over konkurrencen. Svindlere havde nemlig blandet sig og forsøgt at få kontooplysninger ud af personer, som deltog i konkurrencen.

- Derfor lukkede vi straks konkurrencen ned og fjernedes opslaget fra vores Facebook-side, fortæller Jesper Nielsen, handelschef hos Aars Handelsstandsforening.

Aars Handels tiltag gik ud på, at man ved at kommentere opslaget med et "hjerte" deltog i konkurrencen om et gavekort på 350 kroner til byens butikker.

Jesper Nielsen, handelschef i Aars, ærgrer sig over, at svindlere forpurrede foreningens valentinsdag-konkurrence. Arkivfoto: Jesper Bøss

- Men svindlerne oprettede en falsk profil med nul følgere og nul opslag under navnet Aars Handel, og via den skrev de til nogle af deltagerne i vores konkurrence, at de havde vundet. De blev bedt om at give nogle oplysninger for at modtage præmien, fortæller Jesper Nielsen.

- Heldigvis fandt vi hurtigt ud af det, og så kunne vi på Facebook advare deltagerne.

Handelschefen vurderer, at ingen nåede at at blive snydt. Han oplyser, at man har anmeldt den falske side til Facebook.

En af butikkerne i Aars oplevede i øvrigt tilsvarende form for svindel i fredags, siger Jesper Nielsen.

Aars Handel - og mange andre forretningsdrivende - bruger jævnligt konkurrencer på Facebook til at skabe opmærksomhed. f.eks. er en konkurrence i anledning af fastelavn på vej.

Jesper Nielsen ærgrer sig over tacklingen af valentinsdag-konkurrencen, for den var ganske populær.

- Da vi lagde opslaget op, fik vi på få minutter 100 reaktioner.

Alt er dog ikke ulykke på kærlighedens dag. Aars Handel har nemlig også en konkurrence på det sociale medie Instagram. Den er ikke generet af hackere, og tirsdag middag udtrækkes vinderen.