Kampklædte betjente slog til mod bandemiljøet

AALESTRUP: Kampklædte betjente fra Nordjyllands Politi har sammen med Skats Bandeenhed slået til mod en adresse i Aalestrup, der menes at have tilknytning til bandemiljøet.

Politiet slog til mod adressen onsdag formiddag klokken 10, og ransagningsaktionen forventes at vare et par timer.

Foto: Jan Pedersen

Politikommissær Preben Møller fortæller til NORDJYSKE, at der har været ekstra aktivitet i bandemiljøet i området den seneste tid, og at politiet har fået oplysninger der nu har ført til, at adressen i Aalestrup bliver ransaget.

Politikommissæren ønsker ikke at fortælle yderligere på nuværende tidspunkt.

