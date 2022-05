Karen byder på bæversafari og bæredygtighed: Nu udvider hun med unikke sovepladser

HALKÆR:I 2014 begyndte 62-årige Karen Hald sammen med sin mand at udleje værelser i deres hus i nærheden af Halkær i forbindelse med golfturneringen Made In Himmerland.

Det er siden blevet til Koppes Mølle Bed&Breakfast, og det har været så stor en succes, at stedet nu bliver udvidet med noget helt nyt.

- Fra 2020 til 2021 har vi fordoblet overnatningsantallet, så det går rigtig godt. Det var faktisk de tre værelser, vi har haft hele tiden, og nu kan de ikke bære mere, og så er det jo heldigt, at vi bygger noget mere, fortæller Karen Hald.

Kare Hald og hendes mand Vagn Asp har boet i huset ved Halkær i 42 år. Foto: Henrik Bo

Luksusudgave af at bo i naturen

Det er dog ikke helt almindelige værelser, som Koppes Mølle Bed&Breakfast bliver udvidet med. Det er to shelterhytter og et orangeri, hvor man fremover får mulighed for at overnatte tæt på naturen.

Det nye orangeri er 30 kvadratmeter stort. Privatfoto

Bæredygtighed er vigtig for Karen, og orangeriet er bygget med genbrugsmursten, og det bliver opvarmet med det samme brændekomfur, som man laver mad på.

Hvis man skal bruge varmt vand, henter man det ved den tilhørende toiletbygning, hvor det bliver opvarmet ved hjælp af solens stråler.

- Der er 30 kvadratmeter i orangeriet. En luksusudgave af at bo i naturen. Der er langt fra at bo i telt til at bo på den måde, fortæller Karen.

I orangeriet er der overnatningspladser til tre voksne og et barn. Privatfoto

De to shelterhytter er modsat en almindelig shelter lukket på alle sider, men interiøret minder om en klassisk shelter.

- Så er der en stor panoramarude ud mod nordøst, hvor solen står op hele sommeren. Når man kigger op over dynekanten, så kigger man til morgensolen, lyder det fra Karen.

Der er to senge i hver af hytterne, som er ni kvadratmeter store og bygget af lærketræ.

Fra shelterhytterne har man en udsigt mod nordøst fra panoramavinduer. Privatfoto

Bæversafari og træsnitningsworkshop

Når man befinder sig på Koppes Mølle Bed&Breakfast, er der forskellige aktiviteter, man kan kaste sig over.

Man kan for eksempel tage på en guidet tur i lokalområdet med Karen, som for nylig har taget en uddannelse som friluftsvejleder. Der er blandt andet mulighed for at komme med på bæversafari. Man kan også deltage i træsnitningsworkshops, som Karen også faciliterer.

Søndag 29. maj er der mulighed for at se de nye faciliteter an. Her bliver der afholdt et åbningsarrangement fra 13-17, hvor der vil være forskellige aktiviteter og konkurrencer. Foto: Henrik Bo

Selvom Karen er nået over de 60 år, er hun ikke ved at drosle ned på aktiviteter i sit liv.

- Jeg har valgt efterlønnen fra. Jeg er jo oppe i den ende aldersmæssigt, så den har jeg valgt fra og så valgt det her drømmejob til, fortæller Karen.

Ved siden af driften af overnatningsstedet arbejder hun som lærer.

Sidste år var alle værelser på Koppes Mølle Bed & Breakfast bookede i højsæsonen.