Karen skal lede Ranum Skole

RANUM:Når lederstolen på Ranum Skole skal besættes i det nye skoleår, så bliver det Karen Bech som sætter sig i den.

Den 55-årige kvinde blev den foretrukne i et felt på 11 ansøgere til at overtage rorpinden på skolen i Vesthimmerlands sjettestørste by. Fire kom til samtale mandag, men det var et enigt ansættelsesudvalg der pegede på Karen Bech, fortæller skoleleder Anders Norup.

Dermed får institutionen en leder, der har gode erfaringer med de udfordringer skolen står med.

- Jeg så på opslaget, at man gerne vil give skolen et fagligt løft og gerne have flere elever. Det er ting jeg har beskæftiget mig med, og jeg tror at vi kan komme til at fungere godt sammen, fortæller Karen Bech.

Mange erfaringer

I det sidste halvandet år har hun været viceskoleleder på den noget større Østermarkskolen i Aars. Inden da var hun gennem tolv et halvt år afdelingsleder for indskolingen på Farsø Skole, hvor hun blandt andet arbejde med tosprogede børn og specialklasser. Elevgrupper der også findes på Ranum Skole, der med 182 elever kan ses som mellemstor blandt de vesthimmerlandske folkeskoler,

Elevtallet i Ranum har været jævnt faldende over en årrække. Dels på grund af et stadigt faldende fødselstal. Dels fordi man har to friskoler i nærheden, der i sagens natur også snupper en del af elevgrundlaget.

Karen Bech bor i Vokslev ved Nibe, godt et kvarters kørsel fra skolen i Ranum.