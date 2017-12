Kastede cykel ned fra gangbro

AARS: Måske var det "kun" drengestreger. Men at kaste en cykel ned fra en gangbro og ned på en kørebane er så farligt, at politiet gør ekstra for at opklare det.

Sådan et kast fandt sted fra gangbroen på Søndre Boulevard ved 19.30-tiden mandag aften.

Det var en børnecykel, der blev kastet over rækværket, og der lader ikke til at have været umiddelbar fare for at cyklen ramte nogen eller noget.

Politiet har haft en hundepatrulje ude at lede efter spor af gerningsmændene på broen og i området. Desuden er cyklen sendt til tekniske undersøgelser for at se, om man ad den vej kan finde frem til kasternes identitet.