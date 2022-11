Kendt erhvervsmand vil ombygge kæmpe vandtårn - naboer frygter at blive tromlet

AARS:- Jeg frygter helt ærligt, at Finn Hovalt Mathiassen har så stor magt i forhold til lokalpolitikerne i Vesthimmerland, at han får lov at lave lige nøjagtig det byggeri, han gerne vil have.

Mikkel Bjørn Haven, der bor på Østermarken 41 i Aars, har sammen med - indtil videre - næsten 130 andre beboere omkring et gammelt vandtårn i Aars skrevet under på et høringssvar, der skal forsøge at forhindre den kendte erhvervsmand i at omdanne det gamle vandtårnsområde i byen til boligområde med 34 boliger.

Bor lige bagved

Mikkel Bjørn Haven bor sammen med sin hustru Pia på Østermarken lige bag ved vandtårnet midt i Aars.

Pia Bjørn Haven. Foto: Martél Andersen

Han lægger ikke skjul på, at han er bange for, at Finn Hovalt Mathiassen, der er tidligere indehaver af Lyngsoe System i Aars og nu formand for Sparekassen Danmark, Danmarks sjette største pengeinstitut, er så magtfuld i forhold til lokalpolitikerne, at han får bare lov til at gennemføre sit ambitiøse byggeprojekt.

Mikkel Bjørn Haven er en af dem, der er gået forreste i forsøget på at mobilisere beboerne i området. Foto: Martél Andersen

Det bliver i givet fald et 12 meter højt byggeri i fire etager i villakvarteret.

Katastrofalt

- Hvis Finn Hovalt Mathiassen får lov at gennemføre sit projekt i den form, det ligger nu, så vil det få katastrofale konsekvenser for os, der bor i området, siger Mikkel Bjørn Haven.

I forslaget skal vandtårn og området omkring omdannes til etageboliger. Et stykke af en cykelsti vil blive til vej. Christian Made Hagelskjær

Sammen med en flok andre beboere i området har han orkestreret et stort protestkor, som nu forsøger at råbe politikerne op få dem til at trække i nødbremsen.

Ligger vågne

- Vi ligger altså vågne om natten og tænker på det her, siger Mikkel Bjørn Haven, som forventer mange flere underskrifter samlet sammen, inden kommunens høringsfrist i forbindelse med lokalplanen udløber 9. december.

Masser af trafik

Beboerne frygter - udover byggeriets størrelse - også for store trafikproblemer i kvarteret, der er præget af små veje.

En række beboere omkring et gammelt vandtårn i Aars frygter for trafikproblemer, når vandtårnet skal laves til beboelse. De frygter også for, at trafikholdene omkring Møllevej, Møllevang, Grønnevej og Østermarken bliver kaotiske. Foto: Martél Andersen

Tanken er ifølge beboerne blandt andet at omdanne en sti, der i dag bliver benyttet af børnehave- og skolebørn, til en vej. Vejen skal fortsætte ind i villakvarteret - blandt andet til Østermarken.

Det vækker bekymring.

Planen er at der skal anlægges en vej her, som går mellem vandtårnsområdet og Østermarken. Foto: Martél Andersen

Vejen kommer til at ligge lige udenfor Pia og Mikkel Bjørn Havens hæk i det ellers så stille villakvarter.

Mikkel og Pia Bjørn Haven sammen med Lars Peter Kjer Hansen. De er nogle af de mange ængstelige beboere. Foto: Martél Andersen

Også bekymret

Lige overfor Pia og Mikkel Bjørn Haven på Østermarken bor Lars Peter Kjer Hansen. Parrets genbo lige så bekymret.

Planen er at vandtårnet skal være boliger. Foto: Martél Andersen

- Man kan godt være bange for, at politikerne bliver forblændede af det nye og spændende boligprojekt og derfor glemmer alle de problemer projektet vil påføre de nærmeste naboer og boligejer i området - ja, endda de familier som har børn, der dagligt går eller cykler til og fra Østermarksskolen og Idrætscenter Østermarken, siger Lars Peter Kjer Hansen.

Lars Peter Kjer Hansen. Foto: Martél Andersen

Stort byggeri i lille område

Han lægger ikke skjul på, at den overordnede bekymring for boligprojektet ved vandtårnet i Aars er, at det er et meget stort byggeri på et lille område.

Har er opsat tællere, som skal registrere antallet af fodgængere på stien - men ifølge beboerne, så måler tællerne ikke rigtigt. Foto: Martél Andersen

- Det virker som om, at man vil presse områdets kapacitet til den yderste grænse for at tilfredsstille Finn Hovalt Mathiassens ønsker og krav til hans egen rentabilitet og økonomi i forbindelse med byggeriet, siger Lars Peter Kjer Hansen, som gør opmærksom på, at planerne om byggeriet bare er blevet større og større, siden de første planer blev fremlagt.

En række beboere omkring et gammelt vandtårn i Aars frygter for trafikproblemer, når vandtårnet skal laves til beboelse. Foto: Martél Andersen

Værdiforringelse

- Vores primære bekymringer er byggeriets størrelse og trafikproblemerne, men jeg skal da være helt ærlig og sige, at spørgsmålet om værdiforringelse af vores huse også spiller ind.

Beboerne er utilfredse med, at denne sti - som blandt andet benyttes af skolebørn og børnehavebørn - skal laves til vej. Foto: Martél Andersen

- Vi er klart af den opfattelse, at der er mange af de omkringliggende naboer, der vil mærke et konkret fald i værdien af vores ejerboliger på grund af byggeriet og de ændringer, de vil medføre i lokalområdet, siger Lars Peter Kjer Hansen.

Planen er, at man skal kunne gå mellem lejlighederne og vandtårnet via en gangbro. plantegning

Finn Hovalt Mathiassen siger til Nordjyske, at han har forståelse for, at et så stort boligprojekt vækker opsigt i området.

- Det er da klart, at det kommer til at påvirke området, det giver sig selv - og beboerne er naturligvis i deres gode ret til at komme med indsigelser, siger den kendte erhvervsmand, som oplyser, at han tirsdag aften har et møde med initiativtagerne til underskriftsindsamlingen.

- Jeg har set et udkast til det høringssvar, de har lavet - og der er altså nogle misforståelser i det, som vi skal have ryddet af vejen, siger Finn Hovalt Mathiassen, der ikke vil kommentere sagen yderligere før efter hans møde med beboerne.