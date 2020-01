Kendt skuespiller og Matador-legende vil fremtidssikre lille nordjysk badehotel: - Det er mit åndehul

Med hjælp fra den nye venneklub er flere rum i øjeblikket ved at blive pakket ned, fordi de skal renoveres - med respekt for det gamle. Her er det indehaver Mogens Madsen (forrest), der får hjælp af Poul Erik Kristensen fra Venneklubben. Når der mandag aften er informationsmøde omkring muligheden for at blive medejer af hotellet via køb af aktier, så har Mogens Madsen lovet at være vært ved en lille buffet. Af hensyn til buffet og deltagerantal, kræver det dog en tilmelding senest søndag. Foto: Lars Pauli