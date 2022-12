Kenneth Haastrup har fået ondt i ryggen: Omstridt skrothandler får udsat retssag

AGGERSUND:Den omstridt brugtvognsforhandler Kenneth Haastrup har fået ondt i ryggen. Derfor har Venstre Landsret måttet udsætte en ankesag, hvor Haastrup og hans hustru sidder på anklagebænken.

I følge TV2 Nord er det nu anden gang sagen bliver udsat.

Parret sidder på anklagebænken, fordi deres ejendomme i byen er fyldt med gamle biler og reservedele.

Retssagen var berammet til denne uge.

- Vi havde set frem til, at der inden jul skulle være en løsning på det her, men det ser ikke ud til at blive nu, fortæller Mads Krarup Nielsen, der er formand for Aggersund og Omegns Borgerforening, frustreret til TV2 Nord.

I byretten blev ægteparret hver idømt en bøde på 30.000 kroner samt tvangsbøder hver måned, hvis de ikke efterkom Vesthimmerlands Kommunes påbud om at fjerne bilerne, men de ankede dommen samme dag, så først når Landsretten afgør sagen, kan der sættes et endelig punktum.

Borgmester Per Bach Laursen oplyser til TV-stationen, at ægteparret ikke har betalt nogle af de bøder, de har fået, men derimod har Vesthimmerlands Kommune måttet betale for oprydning og mandetimer gennem flere år.

Det er uvist, hvornår ankesagen kommer for landsretten.